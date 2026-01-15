Haberler

Miraç Kandili süte ne okunur?
Güncelleme:
Miraç Kandili'nin huzur veren manevi ikliminde, pek çok Müslüman bu geceyi ihya etmek için özel ibadet ve gelenekleri yerine getiriyor. İslam dünyasında "fıtratın sembolü" olarak kabul edilen Miraç Gecesi'nde süt içme geleneği, Hz. Peygamber'in (S.A.V) kutsal yolculuğu sırasında yaptığı tercihi anmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili süte ne okunur?

Mübarek Miraç Kandili, dua ve ibadetlerin yanı sıra köklü manevi adetlerle de idrak ediliyor. Bu anlamlı gecede yaygın bir gelenek haline gelen süt ikramı ve süt üzerine dua okunması, saflığı ve ruhsal arınmayı temsil ediyor. Peygamber Efendimiz'in Miraç yolculuğundaki kadim mirasını hatırlamak isteyenler, bu gecenin bereketi için hangi duaların okunacağını ve sütün ne zaman içileceğini sorguluyor. Miraç Kandili süte ne okunur?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇMENİN MANEVİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Miraç Kandili, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği müstesna bir zaman dilimidir. Bu kutsal yolculuk sırasında kendisine ikram edilen süt, su ve bal arasından Efendimizin sütü tercih etmesi, İslam literatüründe "fıtrata yöneliş" olarak tanımlanır. Süt; saflığı, temizliği, ilahi hikmeti ve İslam'ın özündeki dengeyi temsil eder. Bu sebeple Miraç gecelerinde süt içmek, bu fıtri tercihi hatırlamak ve ruhsal bir arınma niyetini ortaya koymak anlamına gelir.

HADİS KAYNAKLARINDA SÜT RİVAYETİ VE HİKMETİ

Sahih rivayetlere göre, Miraç hadisesi başladığında Peygamberimiz (s.a.s.) Cebrail (a.s.) eşliğinde Kudüs'e ulaşmış ve burada peygamberlere imamlık etmiştir. Kendisine sunulan içecekler arasında sütün tercih edilmesi üzerine Cebrail (a.s.), "Sen fıtratı seçtin; eğer suyu seçseydin ümmetin boğulurdu, balı seçseydin ümmetin dünyaya dalardı" şeklinde müjde vermiştir. Dolayısıyla Miraç gecesinde süt dağıtılması ve içilmesi, bu kutlu seçimin ve istikametin bir nişanesi olarak gelenekselleşmiştir.

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN VE NASIL İÇİLİR?

Miraç Kandili'nde süt içmek için dini kaynaklarda belirlenmiş katı bir saat kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak kandilin manevi yoğunluğunun zirveye ulaştığı yatsı namazı sonrası, gece ibadetleri esnasında veya sahur vaktinde içilmesi yaygın bir gelenektir. Önemli olan sütün içildiği zaman diliminden ziyade, bu eylemin Miraç mucizesini tefekkür ederek ve samimi bir niyetle gerçekleştirilmesidir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Süt içerken okunması zorunlu olan ayetler bulunmasa da, Anadolu irfanında bu mübarek gecenin bereketinden istifade etmek amacıyla bazı surelerin okunması tavsiye edilir. Maneviyatı güçlendirmek için süt içmeden önce şu dualar okunabilir:

• 1 Adet Yasin-i Şerif

• 3 Adet Fatiha Suresi

• 3 Adet Amenerrasulü (Bakara Suresi son iki ayeti)

• 21 Adet Ettehiyyatü (Tahiyyat Duası)

MİRAÇ GECESİ İHYA EDİLECEK DİĞER İBADETLER

Bu mübarek geceyi sadece sembolik geleneklerle değil, ruhu besleyen temel ibadetlerle taçlandırmak gerekir. Miraç Kandili'nde; kaza ve nafile namazları kılmak, bol bol tövbe istiğfar etmek, Peygamber Efendimize salatüselam getirmek ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak en faziletli amellerdir. Süt içme geleneği, tüm bu ibadetlerin arasında Miraç mucizesini zihinlerde taze tutan zarif bir hatırlatıcıdır.

Osman DEMİR
