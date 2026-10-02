Milli takım neden siyah bant takıyor (Belçika Türkiye)?

Bizim Çocuklar'ın Belçika karşısında sahaya çıktığı anlarda, oyuncuların kollarında yer alan siyah bantlar dikkatleri üzerine çekti. Futbolda genellikle yas ve anma amacıyla kullanılan siyah bantlar, milli maçı takip eden izleyicilerin aklına pek çok soruyu getirdi. Taraftarlar, millilerimizin bu anlamlı jesti kimin anısına ya da hangi olay nedeniyle yaptığını araştırıyor. Peki, A Milli Takım Belçika- Türkiye maçında neden siyah bant taktı? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

MİLLİ TAKIM NEDEN SİYAH BANT TAKIYOR?

A Milli Takım, Belçika karşısına Türk futbolunun değerli isimlerinden Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle siyah kol bandıyla çıktı. Ay-yıldızlı futbolcuların kollarındaki siyah bantlar, Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan efsane kaleciye duyulan saygının ve vefanın simgesi oldu.

ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Şükrü Ersoy, A Milli Futbol Takımımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyan isim olarak Türk futbol tarihine geçti. İsviçre'de düzenlenen turnuvada milli formayı terleten Ersoy, Türk futbolunun dünya sahnesine çıktığı ilk büyük organizasyonun unutulmaz kahramanları arasında yer aldı.

TFF'DEN ŞÜKRÜ ERSOY İÇİN SAYGI DURUŞU KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Şükrü Ersoy'un vefatı nedeniyle anma kararı aldığını duyurdu. Federasyonun kararına göre, 3-5 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

KULÜPLER DE SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKABİLECEK

TFF'nin açıklamasında, dileyen kulüplerin de müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği belirtildi. Böylece Türk futbolunun dört bir yanında, 1954 Dünya Kupası'nın efsane kalecisi Şükrü Ersoy farklı şekillerde anılacak.

SİYAH BANT NE ANLAMA GELİYOR?

Futbolda siyah kol bandı, genellikle hayatını kaybeden bir futbol insanının ya da yaşanan acı bir olayın ardından yas ve saygı amacıyla takılıyor. Takımlar bu jestle, vefat eden isme duydukları minneti ve saygıyı sahada göstermiş oluyor. A Milli Takım'ın Belçika maçındaki siyah bantları da Şükrü Ersoy'un Türk futboluna kattığı değerlere yönelik anlamlı bir vefa örneği olarak öne çıktı.

1954 DÜNYA KUPASI TÜRK FUTBOLU İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

1954 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımımızın tarihinde katıldığı ilk Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor. Ay-yıldızlıların dünya futbolunun en büyük sahnesinde ilk kez boy gösterdiği bu turnuvada kaleyi koruyan Şükrü Ersoy, bu tarihi başarının simge isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA ANLAMLI ANLAR

Liege'de oynanan Belçika-Türkiye karşılaşmasında millilerimizin siyah bantlarla sahaya çıkması, maç öncesinde duygusal anlara sahne oldu. Futbolseverler de sosyal medya üzerinden Şükrü Ersoy'u rahmetle anarken, efsane kaleciye yönelik vefa mesajları paylaştı. Türk futbolu, 1954 Dünya Kupası'nın unutulmaz kalecisini saygıyla uğurluyor.