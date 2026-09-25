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A Milli Takım'ın Fransa maçına siyah bantla çıkması, "Milli takım neden siyah bant takıyor?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Futbolda yas ve dayanışmanın sembolü olan siyah kol bandı, ülke genelinde yaşanan derin üzüntüyü yansıtmak amacıyla kullanıldı. TFF'nin başvurusu ve ilgili kurumların onayıyla hayata geçirilen uygulama, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

SİYAH BANT EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER İÇİN TAKILDI

Milli futbolcuların kollarındaki siyah bant, kısa süre önce hayatını kaybeden iki isme duyulan saygının simgesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan Ebubekir Uçar ile Bandırmaspor forması giyen Tolga Kalender, milli maçta unutulmadı. Futbol ailesinin iki değerli üyesi için yapılan bu anma, sahada ve tribünlerde büyük saygıyla karşılandı.

KOCAELİ STADYUMU'NDA DUYGU DOLU ANLAR

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk eden A Milli Takım, karşılaşma öncesinde anlamlı bir anmaya ev sahipliği yaptı. Maçtan önce Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğrafları stadyumun skorboarduna yansıtıldı.

TRİBÜNLER DE ANMAYA EŞLİK ETTİ

Stadyumu dolduran binlerce futbolsever, iki ismin fotoğrafları ekrana geldiğinde alkışlarla anmaya eşlik etti. Tribünlerde duygusal anlar yaşanırken, futbolseverler kaybedilen iki ismi unutmadıklarını gösterdi.

FUTBOLDA SİYAH BANT NEYİ SİMGELER?

Futbolda siyah kol bandı yas, saygı ve dayanışmanın sembolü olarak kullanılıyor. Takımlar; futbol camiasından bir ismin vefatı, ülkeyi derinden etkileyen olaylar ya da milli yas dönemlerinde sahaya siyah bantla çıkıyor. A Milli Takım da Fransa maçında bu geleneği sürdürerek Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in hatırasını yaşattı.