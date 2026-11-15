Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini canlı izlemek isteyenler, Türkiye-Fransa maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasının son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin zorlu mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Fransa maçının başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa- Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri…
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Bordeaux kentinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye milli maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı ATV üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Milli maçı internet üzerinden izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilecek. Karşılaşmanın televizyon yayını ise ATV üzerinden gerçekleştirilecek.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak. A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda sahaya çıkacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇ BİLGİLERİ
Karşılaşma: Fransa-Türkiye
Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar
Saat: 22.45 (TSİ)
Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi
Grup: A Ligi 1. Grup
Stadyum: Matmut Atlantique
Şehir: Bordeaux, Fransa
Yayın kanalı: ATV
Yayın türü: Canlı ve şifresiz