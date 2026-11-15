Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasının son karşılaşmasında Fransa deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin zorlu mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye-Fransa maçının başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa- Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri…

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Fransa'nın Bordeaux kentinde oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye milli maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı ATV üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Milli maçı internet üzerinden izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilecek. Karşılaşmanın televizyon yayını ise ATV üzerinden gerçekleştirilecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak. A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda sahaya çıkacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Fransa-Türkiye

Tarih: 15 Kasım 2026 Pazar

Saat: 22.45 (TSİ)

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Grup: A Ligi 1. Grup

Stadyum: Matmut Atlantique

Şehir: Bordeaux, Fransa

Yayın kanalı: ATV

Yayın türü: Canlı ve şifresiz