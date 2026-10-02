MİLLİ MAÇ KADROSU: Belçika Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat?

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, üçüncü maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Türkiye'nin maç kadrosu, eksik ve sakat oyuncular ile mücadeleye ilişkin yayın bilgileri geliyor. Peki, Belçika Türkiye maç kadrosunda kimler eksik, kimler sakat? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇ KADROSU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Grubu üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türkiye'nin muhtemel 11'i belli oldu.

Verilen bilgilere göre Türkiye'nin Belçika karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz.

Belçika'nın muhtemel 11'i ise Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, Seys, Lavia, Tielemans, Lukebakio, Kevin De Bruyne, Trossard ve Romelu Lukaku olarak sıralandı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da açıklanmıştı.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Belçika karşılaşması öncesinde A Milli Takım'ın kadrosunda bazı eksikler bulunuyor. Son idmanda yer almayan Can Uzun, Belçika maçının kadrosuna alınmadı.

Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Yusuf Akçiçek, Melih Kabasakal, Emirhan İlkhan ve Aral Şimşir de kafilede yer almıyor.

İtalya maçında kırmızı kart cezasını tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır ise teknik heyetin görev vermesi halinde Belçika karşısında forma giyebilecek.

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A Milli Takım kadrosuna dahil edilen isimler arasında yer aldı.

BELÇİKA TÜRKİYE MAÇ KADROSUNDA KİMLER SAKAT?

Belçika Türkiye karşılaşması öncesinde A Milli Takım'da son idmanda yer almayan isim Can Uzun oldu. Can Uzun'un yaşadığı ağrı nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Can Uzun'un Belçika maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bunun dışında verilen bilgilerde karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalan başka bir A Milli Takım oyuncusuna ilişkin bilgi bulunmuyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Grubu üçüncü maçında oynanacak Belçika-Türkiye karşılaşması, 2 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele, Belçika'nın Liege şehrinde bulunan Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye'de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.