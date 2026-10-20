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Muğla'nın Milas ilçesinde belediye yönetimi ve belediye meclisinin siyasi dağılımı, yerel yönetimle ilgili araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Milas Belediyesi hangi partide? Milas Belediye başkanı kim? Milas Belediye meclis üyesi dağılım nasıl, çoğunluk kimde hangi partide? Detaylar haberimizde.

MİLAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Milas Belediyesi, 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı belediyeler arasında yer aldı. Seçimde CHP'nin belediye başkanı adayı Fevzi Topuz, yüzde 50,16 oy oranına ulaşarak belediye başkanlığını kazandı.

Aynı seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Rüştü Yiğitkaya ise yüzde 35,33 oy aldı. Böylece Milas'ta belediye başkanlığı seçimini CHP adayı Fevzi Topuz kazandı.

Milas Belediyesi'nin hangi parti tarafından yönetildiği sorusunun yanıtı CHP olarak öne çıkarken, belediye meclisindeki siyasi dağılım da ilçenin yerel yönetim yapısının diğer önemli bölümünü oluşturuyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Milas Belediye Başkanı, CHP'li Fevzi Topuz'dur. Topuz, 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak katıldığı seçimde yüzde 50,16 oy alarak belediye başkanlığı görevini kazandı.

Seçimde AK Parti'nin adayı Rüştü Yiğitkaya'nın oy oranı yüzde 35,33 olarak kaydedildi. Seçim sonuçları doğrultusunda Fevzi Topuz, Milas Belediye Başkanı oldu.

Milas'ta belediye başkanlığı görevini Fevzi Topuz yürütürken belediye meclisindeki üyelerin partilere göre dağılımı da ilçedeki yerel yönetimin siyasi yapısını ortaya koyuyor.

MİLAS BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIM NASIL ÇOĞUNLUK KİMDE HANGİ PARTİDE?

Milas Belediye Meclisi'nde toplam 31 üye bulunuyor. Milas Belediyesi'nin resmî internet sitesinde yayımlanan meclis üye listesinde yer alan parti bilgilerine göre CHP 11 üyeyle ilk sırada yer alıyor. Yeni Parti 10 üyeyle ikinci sırada bulunurken AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 5'er üyeyle mecliste temsil ediliyor.

Meclisteki üye sayıları, partilerin belediye meclisindeki temsil durumunu gösteriyor. CHP, 11 üyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken Yeni Parti'nin 10, AK Parti'nin 5 ve MHP'nin 5 üyesi bulunuyor.

MİLAS BELEDİYE MECLİSİNDE PARTİLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI

CHP: 11 üye

Yeni Parti: 10 üye

AK Parti: 5 üye

MHP: 5 üye

Toplam: 31 üye

Bu dağılıma göre Milas Belediye Meclisi'nde en fazla üyeye CHP sahip. Yeni Parti ikinci sırada yer alırken AK Parti ve MHP'nin meclisteki üye sayıları eşit durumda.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BELEDİYE MECLİSİ OY ORANLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milas Belediye Meclisi seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları da belli oldu. Verilen seçim sonuçlarına göre CHP yüzde 50,63, AK Parti yüzde 32,47 ve İYİ Parti yüzde 7,33 oy aldı.

Belediye başkanlığı seçiminde CHP adayı Fevzi Topuz yüzde 50,16 oy oranına ulaşırken belediye meclisi seçimlerinde CHP'nin oy oranı yüzde 50,63 olarak kaydedildi. AK Parti'nin belediye başkanlığı seçimindeki oy oranı yüzde 35,33, belediye meclisi seçimindeki oy oranı ise yüzde 32,47 oldu.

Milas Belediyesi'nin siyasi yapısına ilişkin bu bilgiler, belediye başkanlığı seçimi sonuçları ile belediye meclisinin parti dağılımını birlikte ortaya koyuyor.