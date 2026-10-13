MİGROS KAMPANYASI 2026: Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası indirimleri ne zaman bitiyor?

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Migros, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kampanyasının detaylarını duyurdu. Farklı ürün gruplarını kapsayan 1 alana 1 bedava kampanyası, belirlenen tarihlerde temizlik ürünlerinden züccaciye ürünlerine, kahvaltılıklardan kişisel bakım ve hijyen ürünlerine kadar çeşitli kategorilerde uygulanacak. Peki, Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyası hangi ürünlerde geçerli? Migros kampanyası indirimleri ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde.

MİGROS KAMPANYASI 2026

Migros'un 10-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan kampanyasında, farklı kategorilerdeki ürünler için 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında çamaşır temizliğinde kullanılan toz deterjanlardan mutfak gereçlerine, kahvaltılık ürünlerden kişisel bakım ihtiyaçlarına kadar çeşitli ürün grupları belirlenen günlerde indirim kapsamına alınıyor.

Kampanya takvimi, ürün gruplarına göre farklı tarihlerden oluşuyor. 10-12 Ekim tarihlerinde 5 kilogram ve altındaki toz deterjan çeşitleri ile züccaciye ürünleri kampanyada yer alıyor. 13-15 Ekim döneminde helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant çeşitleri için fırsat sunuluyor.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü ise kek, bisküvi ve gofret çeşitlerinde bir günlük kampanya uygulanıyor. Kampanyanın son bölümünde, 16-18 Ekim tarihleri arasında tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitleri öne çıkıyor.

MİGROS'TA 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Migros'un 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasındaki 1 alana 1 bedava kampanyası, belirlenen günlerde farklı ürün kategorilerini kapsıyor. Kampanyada toz deterjanlar ve züccaciye ürünlerinin yanı sıra kahvaltılık ürünler, mutfakta kullanılan çeşitli yardımcı ürünler, deodorantlar, atıştırmalıklar ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ

10-12 Ekim 2026 tarihleri arasında 5 kilogram ve altındaki tüm toz deterjan çeşitleri kampanya kapsamında yer alıyor. Çamaşır temizliğinde kullanılan bu ürünlerde aynı veya farklı üründen 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor.

ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİ

Kampanyanın 10-12 Ekim tarihlerini kapsayan bölümünde züccaciye ürünleri de bulunuyor. Tava, tencere, tabak, bardak ve benzeri mutfak gereçlerinde ikili alımlarda bir ürün hediye ediliyor.

HELVA VE ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında helva ve zeytin çeşitleri 1 alana 1 bedava kampanyasına dahil ediliyor. Bu tarihlerde söz konusu ürün gruplarında kampanya fırsatı sunuluyor.

STREÇ FİLM, ALÜMİNYUM FOLYO VE POŞET ÇEŞİTLERİ

Mutfakta ve ev işlerinde kullanılan bazı ürünler de 13-15 Ekim tarihleri arasındaki kampanyada yer alıyor. Streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor.

DEODORANT ÇEŞİTLERİ

13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında deodorant çeşitleri de kampanya kapsamına alınıyor. Bu ürün grubunda belirtilen tarihler boyunca 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor.

KEK, BİSKÜVİ VE GOFRET ÇEŞİTLERİ

Kampanya takviminde kek, bisküvi ve gofret çeşitleri için özel bir tarih bulunuyor. Söz konusu ürünlerde 1 alana 1 bedava fırsatı yalnızca 14 Ekim 2026 Çarşamba günü geçerli oluyor.

TUVALET KAĞIDI ÇEŞİTLERİ

Migros kampanyasının son bölümünde tuvalet kağıdı çeşitleri de yer alıyor. 16-18 Ekim 2026 tarihleri arasında bu ürün grubunda 1 alana 1 bedava fırsatı sunuluyor.

ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ ÇEŞİTLERİ

Kişisel bakım ürünlerini kapsayan kampanyanın son döneminde şampuan ve saç kremi çeşitleri bulunuyor. Bu ürünlerdeki 1 alana 1 bedava fırsatı 16-18 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli oluyor.

HİJYENİK PED ÇEŞİTLERİ

16-18 Ekim tarihleri arasında hijyenik ped çeşitleri de kampanya kapsamına giriyor. Böylece kampanyanın son günlerinde kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra hijyen ürünlerinde de 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor.

MİGROS KAMPANYASI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Migros'un 1 alana 1 bedava kampanyası, 10 Ekim 2026 tarihinde başlayıp 18 Ekim 2026 tarihinde sona eriyor. Ancak kampanyaya dahil edilen ürün gruplarının tamamı aynı tarihlerde indirimli değil. Her kategori için belirlenen tarih aralıklarının dikkate alınması gerekiyor.

10-12 Ekim tarihleri arasında toz deterjanlar ile züccaciye ürünleri kampanyaya dahil ediliyor. 13-15 Ekim döneminde helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant çeşitleri için fırsat sunuluyor. Kek, bisküvi ve gofret çeşitlerinde kampanya yalnızca 14 Ekim Çarşamba günü uygulanıyor.

16-18 Ekim 2026 tarihleri ise kampanyanın son dönemini oluşturuyor. Bu tarihlerde tuvalet kağıdı, şampuan, saç kremi ve hijyenik ped çeşitleri 1 alana 1 bedava fırsatı kapsamında bulunuyor.

Buna göre Migros'un ekim ayındaki kampanyası 18 Ekim 2026'da sona ererken ürün gruplarına yönelik fırsatlar kendi belirlenen tarihleriyle sınırlı kalıyor.