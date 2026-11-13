Microsoft ne zaman düzelecek? Microsoft 365, Outlook, Teams, Copilot erişim problemi ne zaman çözülecek?

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Microsoft'un dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan hizmetlerinde yaşanan küresel erişim sorunu gündemdeki yerini koruyor. Outlook, Teams ve Copilot başta olmak üzere Microsoft 365 uygulamalarında bağlantı ve kullanım problemleri bildirilirken, kesintinin etkisi kısa sürede çok sayıda ülkeye yayıldı. Microsoft, teknik aksaklığın giderilmesi için sunucuları yeniden devreye alma çalışmalarını sürdürdüğünü ve sistem performansını takip ettiğini açıkladı. Peki, Microsoft ne zaman düzelecek, Outlook, Teams ve Copilot erişim sorunu ne zaman çözülecek? Detaylar...

MICROSOFT NE ZAMAN DÜZELECEK?

Microsoft'un küresel çapta yaşanan erişim sorununu gidermek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Şirket, etkilenen sistemleri yeniden başlatma çalışmalarında olumlu sonuçlar aldığını ve altyapı performansını yakından izlediğini duyurdu.

Ancak Microsoft tarafından tüm hizmetlerin normale döneceği kesin bir saat açıklanmadı. Bu nedenle Outlook, Teams ve Copilot kullanıcılarının erişim sorununun tamamen ne zaman giderileceğine ilişkin net bir zaman bilgisi bulunmuyor. Şirketin açıklamalarına göre sistemlerin yeniden devreye alınması ve hizmetlerin kararlı hale gelmesi için çalışmalar aşamalı olarak yürütülüyor.

OUTLOOK, TEAMS VE COPILOT ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft'un küresel altyapısında yaşanan teknik aksaklık, Microsoft 365 bünyesindeki birden fazla hizmeti etkiledi. Outlook'un da bağlı olduğu Exchange Online hizmetine erişimde sorunlar bildirilirken, Teams ve Copilot kullanıcıları da çeşitli bağlantı problemleriyle karşılaştı.

Microsoft, Outlook kullanıcılarının e-posta hizmetlerine erişimde sorun yaşayabildiğini ve takvim uygulamalarındaki bazı dosya ve ayrıntıların görüntülenemeyebileceğini bildirdi. Teams tarafında ise mesajlaşma ve çevrim içi toplantı özelliklerinin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

MICROSOFT KESİNTİSİ KAÇ ÜLKEYİ ETKİLEDİ?

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre Microsoft'taki erişim sorunu yaklaşık bir saat içinde 74 ülkeye yayıldı. ABD, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden kullanıcılar erişim problemi bildirdi.

Perşembe günü GMT ile 16.15'ten hemen sonra tespit edilen sorunların ardından Outlook hakkındaki küresel hata bildirimleri GMT ile 18.00 sıralarında yaklaşık 140 bine ulaştı. Bu sayı, normal seviyenin 2 bin katından fazla olarak kaydedildi. Downdetector verilerine göre kesintinin en az sekiz saat sürmesinin ardından 28 binden fazla kullanıcıdan bildirim geldi.

MICROSOFT ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ NE?

Microsoft, küresel kesintinin birden fazla bölgedeki altyapısında yaşanan teknik aksaklıktan kaynaklandığını açıkladı. Şirketin incelemelerinde, çok sayıda sunucunun beklenmedik şekilde devre dışı kaldığı ve bunun çalışmaya devam eden diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı belirlendi.

Microsoft, sorunun doğrudan trafik artışından kaynaklanmadığını, devre dışı kalan sunucular nedeniyle altyapının geri kalanında kapasite sorunu oluştuğunu bildirdi. Etkilenen sistemlerin yeniden başlatılması ve sunucuların güvenli biçimde hizmete alınması için çalışma başlatıldı.

OPENAI VE ANTHROPIC DE KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Microsoft hizmetlerinin farklı teknoloji platformlarıyla entegre çalışması, yaşanan kesintinin etkisini başka şirketlere de taşıdı. OpenAI, Microsoft hizmetleriyle bağlantılı sorunlar nedeniyle bazı araçların beklendiği gibi çalışmadığını ve konuyu araştırdığını açıkladı.

Anthropic de Microsoft 365 hizmetleriyle olan bağlantılarında sorun tespit edildiğini duyurdu. Böylece Microsoft altyapısındaki kesinti, yalnızca şirketin kendi uygulamalarını değil, bu hizmetlerle bağlantılı bazı üçüncü taraf platformları da etkiledi.

MICROSOFT'TAN SON AÇIKLAMA GELDİ

Microsoft, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada etkilenen sistemleri yeniden başlatma çalışmalarında olumlu sonuçlar alındığını bildirdi. Şirket, altyapıdaki gelişmeleri ve sistem performansını aktif olarak izlediğini duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise ek trafik oluşması halinde bazı hizmetlerin yeniden yanıt veremez hale gelebileceği uyarısı paylaşılmıştı. Microsoft, sorunun kaynağını araştırırken etkilenen sunucuların yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.