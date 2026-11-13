Microsoft çöktü mü, neden açılmıyor? Outlook ve Teams çöktü mü, sorun mu var?

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Microsoft 365, Outlook ve Teams kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştı. Dünya genelinde bildirilen kesintilerin ardından “ Microsoft çöktü mü, Outlook neden açılmıyor, Teams'e neden girilmiyor?” soruları gündeme geldi. Microsoft, yaşanan bağlantı problemlerinin nedenini açıklarken etkilenen sunucuların yeniden devreye alınması için çalışma başlattı.

MICROSOFT ÇÖKTÜ MÜ, MICROSOFT 365'TE SORUN MU VAR?

Microsoft'un dünya genelinde kullanılan Microsoft 365 hizmetlerinde erişim sorunları bildirildi. Downdetector verilerine göre, Türkiye saatiyle 20.30 itibarıyla Microsoft hizmetlerine erişimde problem yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

Kesintiden Outlook ve Teams başta olmak üzere Microsoft 365 bünyesindeki çeşitli hizmetlerin etkilendiği belirtildi. Kullanıcıların bağlantı ve hizmetlere erişim konusunda yaşadığı sorunların ardından Microsoft'tan da teknik açıklama geldi.

OUTLOOK ÇÖKTÜ MÜ, OUTLOOK NEDEN AÇILMIYOR?

Microsoft'un e-posta hizmeti Outlook'ta yaşanan erişim ve bağlantı problemleri kullanıcıların gündemine geldi. Şirketin açıklamasına göre, altyapıda bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması, çalışmaya devam eden sunucular üzerindeki yükü artırdı. Bu durumun bağlantı hatalarına neden olduğu bildirildi.

TEAMS ÇÖKTÜ MÜ, MICROSOFT TEAMS ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft Teams kullanıcıları da yaşanan teknik aksaklıkların ardından hizmetin durumunu araştırmaya başladı. Microsoft, birden fazla bölgedeki altyapı sorunlarının bazı hizmetleri etkilediğini açıkladı. Teams'in hangi özelliklerinin kesintiden etkilendiğine ilişkin değerlendirmelerde, temel mesajlaşma ve çevrim içi toplantı işlevlerinin büyük ölçüde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

MICROSOFT NEDEN ERİŞİM SORUNU VAR?

Microsoft, yaptığı incelemelerde sorunun doğrudan trafik artışından kaynaklanmadığını belirledi. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının, hizmet vermeye devam eden diğer sunucular üzerindeki yükü artırdığı tespit edildi.

Şirket, etkilenen sunucuların güvenli biçimde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MICROSOFT SUNUCULARI YENİDEN DEVREYE ALINIYOR

Erişim sorunlarının etkisini azaltmak amacıyla Microsoft, altyapıdaki tüm dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu. Ayrıca etkilenen altyapıya yönelen ek trafiğin farklı noktalara aktarıldığı ve hizmet dışı kalan sunucuların yeniden başlatılması için işlem yapıldığı bildirildi.

Microsoft, bazı sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçemediğini ve bu nedenle devre dışı kaldığını açıkladı. Sorunun çözümü için yeni bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin de doğrulandığı belirtildi.

Şirket, olumlu sonuç alınan değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığını ve sunucuların yeniden devreye alınma sürecinin takip edildiğini duyurdu.