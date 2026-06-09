MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A Milli Takım için hazırlattığı marş: Devlet Bahçeli A Milli Takım için marş mı hazırladı, nereden dinlenir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin A Milli Takım için özel bir marş hazırlattığı iddiası gündeme damga vurdu. Marşın yayınlanıp yayınlanmadığı ve nereden dinlenebileceği merak edilirken, konuya ilişkin detaylar “ Devlet Bahçeli milli takım marşı” aramalarıyla birlikte yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEVLET BAHÇELİ'NİN A MİLLİ TAKIM İÇİN HAZIRLATTIĞI MARŞ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinlemek için TIKLAYIN.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ A MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ MI HAZIRLADI?

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubundaki konuşmasına başlamadan önce Dünya Kupası'nda ter dökecek A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti. Marşı, Ülkücü sanatçılara hazırlattığını ifade eden Bahçeli, "Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

"ÜLKÜCÜ HASSASİYETİNİ GÖZETEREK..."

Turnuva öncesi hazırlanan diğer marşlara göndermede bulunan Bahçeli, "Türk milli takımının ABD'de dünya kupasına katılması münasebeti ile birçok çevreler bazı marşların yarışmasını açmıştı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarı ile takımımızı yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek ülkücü sanatçılarımızdan rica ettim ve 'Bir marş hazırlayın' dedim" ifadelerini kullandı.

ÜLKÜCÜ SANATÇILARA TEŞEKKÜR: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

Milli takımın bu tarihi turnuvaya güçlü ve özgün bir ruhla uğurlanması gerektiğini savunan MHP lideri, çağrısına kısa sürede yanıt veren sanatçılara teşekkür etti. Bahçeli, "Bu eseri Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" diyerek marşın mimarlarına övgüler yağdırdı.