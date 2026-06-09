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Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti

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MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubundaki konuşmasına başlamadan önce Dünya Kupası'nda ter dökecek A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti. Marşı, Ülkücü sanatçılara hazırlattığını ifade eden Bahçeli, "Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası dev turnuvasına sayılı günler kala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den A Milli Futbol Takımı’na destek niteliğinde bir marş sürprizi geldi. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Bahçeli, ABD'de düzenlenecek turnuvada ter dökecek olan milli takım için özel olarak hazırlattığı marşı dinletti.

"ÜLKÜCÜ HASSASİYETİNİ GÖZETEREK..."

Turnuva öncesi hazırlanan diğer marşlara göndermede bulunan Bahçeli, "Türk milli takımının ABD'de dünya kupasına katılması münasebeti ile birçok çevreler bazı marşların yarışmasını açmıştı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarı ile takımımızı yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek ülkücü sanatçılarımızdan rica ettim ve 'Bir marş hazırlayın' dedim" ifadelerini kullandı. 

ÜLKÜCÜ SANATÇILARA TEŞEKKÜR: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

Milli takımın bu tarihi turnuvaya güçlü ve özgün bir ruhla uğurlanması gerektiğini savunan MHP lideri, çağrısına kısa sürede yanıt veren sanatçılara teşekkür etti. Bahçeli, "Bu eseri Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" diyerek marşın mimarlarına övgüler yağdırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hep beraber Turkiye yiz insallah

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