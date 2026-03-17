MHP Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı neden MHP'den istifa etti, Ramazan Kaşlı ihraç edilecek mi?
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti içi disiplin sürecinin ardından sosyal medya üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kaşlı'nın istifası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışlar" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin hemen ardından geldi. Kamuoyunda "Ramazan Kaşlı neden MHP'den istifa etti?" sorusu, disiplin süreci ve gelecek siyasi adımlarıyla birlikte günde
MHP YÖNETİMİNDE HAREKETLİ SAATLER
Milliyetçi Hareket Partisi'nde Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Parti Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kaşlı'nın parti disiplinine aykırı davranışları nedeniyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bu adım, MHP içindeki hareketliliği ve siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.
RAMAZAN KAŞLI'NIN SİYASİ GEÇMİŞİ
Ramazan Kaşlı, MHP çatısı altında hem 27. dönemde hem de mevcut 28. dönemde Aksaray Milletvekili olarak görev yaptı. Parti içindeki uzun yıllara dayanan siyasi deneyimi ve bölgesel etkisi, Kaşlı'nın kararının MHP siyasetinde geniş yankı bulmasına neden oldu.
AKSARAY SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM
Aksaray'da MHP'nin güçlü temsilcilerinden biri olarak tanınan Kaşlı, bölgesel siyasi dengelerde etkin bir rol oynuyor. Disiplin süreci, sadece parti içi değil, aynı zamanda yerel siyasette de dikkatle takip ediliyor.
İHRAÇ SÜRECİ VE İSTİFA KARARI
Kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kaşlı, sürecin devamı öncesinde partiden istifa etti. Kaşlı'nın savunması ve kurulun nihai kararı, MHP içindeki siyasi geleceğini belirleyecek kritik adımlar arasında yer alıyor.
MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyuruldu.