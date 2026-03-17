MHP Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı neden MHP'den istifa etti, Ramazan Kaşlı ihraç edilecek mi?

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partisi tarafından ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifa kararı aldı ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğini sonlandırdı. Genel Merkez'den gelen disiplin sürecinin ardından "kesin ihraç" tehdidiyle karşılaşan Kaşlı'nın kararı, siyasi kulislerde "Ramazan Kaşlı ihraç edilecek mi?" soru işaretlerini beraberinde getirdi. Siyaset gündemi, MHP'deki bu gelişmeyle yeniden şekillenmeye başladı.

MHP YÖNETİMİNDE HAREKETLİ SAATLER

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Parti Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kaşlı'nın parti disiplinine aykırı davranışları nedeniyle ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Bu adım, MHP içindeki hareketliliği ve siyasi dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

RAMAZAN KAŞLI'NIN SİYASİ GEÇMİŞİ

Ramazan Kaşlı, MHP çatısı altında hem 27. dönemde hem de mevcut 28. dönemde Aksaray Milletvekili olarak görev yaptı. Parti içindeki uzun yıllara dayanan siyasi deneyimi ve bölgesel etkisi, Kaşlı'nın kararının MHP siyasetinde geniş yankı bulmasına neden oldu.

AKSARAY SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Aksaray'da MHP'nin güçlü temsilcilerinden biri olarak tanınan Kaşlı, bölgesel siyasi dengelerde etkin bir rol oynuyor. Disiplin süreci, sadece parti içi değil, aynı zamanda yerel siyasette de dikkatle takip ediliyor.

İHRAÇ SÜRECİ VE İSTİFA KARARI

Kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kaşlı, sürecin devamı öncesinde partiden istifa etti. Kaşlı'nın savunması ve kurulun nihai kararı, MHP içindeki siyasi geleceğini belirleyecek kritik adımlar arasında yer alıyor.

MHP milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyuruldu.