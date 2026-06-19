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Meydanlarda milli maç izlemek neden yasaklandı, Türkiye Paraguay maçı meydanlarda izlenmeyecek mi?

Meydanlarda milli maç izlemek neden yasaklandı, Türkiye Paraguay maçı meydanlarda izlenmeyecek mi?
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İçişleri Bakanlığı’nın YKS nedeniyle aldığı kararla, sınava girecek öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için kent meydanlarında dev ekran kurulmasına ve toplu maç izleme etkinliklerine bu hafta sonu izin verilmeyecek.

Bu karar doğrultusunda Türkiye Paraguay maçı için planlanan meydan organizasyonları da birçok şehirde iptal edildi ve karşılaşma ağırlıklı olarak televizyon ile dijital platformlardan izlenecek. Meydanlarda milli maç izlemek neden yasaklandı, Türkiye Paraguay maçı meydanlarda izlenmeyecek mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YKS ÖNCESİ DEV EKRAN KARARI

İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilin valiliğine gönderdiği talimatla kent meydanlarında dev ekran kurulmasını ve toplu maç izleme etkinliklerini yasakladı. Alınan kararın, sınava girecek öğrencilerin dikkatinin dağılmaması ve gürültü ile trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

TÜRKİYE PARAGUAY MAÇI MEYDANLARDA İZLENMEYECEK

Karar sonrası A Milli Futbol Takımı’nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için planlanan açık hava etkinlikleri iptal edildi. Turkey national football team maçının özellikle büyükşehirlerde meydanlarda dev ekranla izlenmesi planlanırken, valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda bu organizasyonların gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI

İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak başta olmak üzere birçok belediye, Paraguay maçı için hazırladığı açık hava etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Kent meydanlarında kurulması planlanan dev ekranların kaldırıldığı ve organizasyonların tamamen durdurulduğu bildirildi.

YKS İÇİN TÜM TÜRKİYE’DE YOĞUN HAZIRLIK

Bu yıl YKS’ye 2 milyon 425 bin 560 adayın katılması beklenirken, 11 bin 883 okulda sınav yapılacak. Güvenlik ve organizasyon açısından 44 bin 886 personel ile 6 bin 907 ekip görev yapacak. Yetkililer, sınav sürecinde sessizlik ve düzenin en üst seviyede sağlanacağını vurguladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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