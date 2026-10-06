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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, TFF yönetiminden istifa ettiğini açıklamasıyla gündeme geldi. Aktan, TFF yönetiminin verdiği sözleri yerine getiremediğini belirterek yönetimi istifaya ve olağanüstü seçimli genel kurul sürecini başlatmaya çağırdı. Aktan açıklamasında, “usulsüzlüklerin önüne geçilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı. Peki, Mevlüt Aktan kimdir? TFF YK üyesi Mevlüt Aktan ne iş yapıyor, serveti ne kadar, hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

MEVLÜT AKTAN KİMDİR?

Mevlüt Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan bir futbol yöneticisidir. TFF'nin 2025-2026 faaliyet raporunda da Aktan'ın bu görevde yer aldığı görülüyor.

Aktan, futbol yöneticiliğinin yanı sıra iş dünyasındaki faaliyetleriyle de biliniyor. Uzun yıllar Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanlığı yapan Aktan, kulübün şirketleşme süreciyle birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi ve başkanı olarak görev yaptı.

Mevlüt Aktan'ın TFF yönetimine 2024 yılında İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetimle girdiği ve Manisa Futbol Kulübü'ndeki başkanlık görevinden ayrıldığı da TFF ve spor kaynaklarında yer aldı.

MEVLÜT AKTAN NE İŞ YAPIYOR?

Mevlüt Aktan'ın çalışma alanları futbol yöneticiliği ve ticari faaliyetler olarak öne çıkıyor. TFF Yönetim Kurulu'nda Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TFF'nin 2026 faaliyet raporunda Aktan'ın bu görevi yer alıyor.

Aktan'ın iş hayatındaki faaliyetleri ise Aktan Grup bünyesinde farklı sektörlere uzanıyor. Verilen bilgilere göre grup bünyesinde gıda pazarlama, perakende, enerji, kafe ve restoran işletmeciliği, sigorta acenteliği, kuyumculuk ile tarım ve hayvancılık alanlarında girişimler bulunuyor.

Futbol tarafında ise Mevlüt Aktan'ın adı özellikle Manisa futboluyla öne çıktı. Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı yaptıktan sonra Manisa Futbol Kulübü'nün şirketleşme sürecinde kulübün sahibi ve başkanı oldu. Manisa Valiliği'nin geçmiş tarihli açıklamasında da Aktan, Manisa Futbol Kulübü Başkanı olarak yer aldı.

MEVLÜT AKTAN KAÇ YAŞINDA?

Mevlüt Aktan'ın yaşıyla ilgili verilen bilgiler arasında doğum tarihi veya yaş bilgisi bulunmuyor.

MEVLÜT AKTAN NERELİ?

Mevlüt Aktan'ın nereli olduğuna ilişkin doğrudan bir bilgi de verilen bilgiler arasında yer almıyor.