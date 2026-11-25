Mevduat sigortası 2026 yılı için 1 milyon 200 bin lira. Bir bankanın faaliyet izni kaldırılırsa, gerçek kişilerin o bankadaki mevduatının bu tutara kadar olan kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ödüyor. Limit 13 Aralık 2025'te Resmî Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararıyla 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı ve 1 Ocak 2026'dan beri uygulanıyor.

MEVDUAT SİGORTASI NE KADAR?

Bugün geçerli tutar 1 milyon 200 bin lira. Bu rakam 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli. 2027 için yeni tutarı TMSF belirleyecek ve karar Resmî Gazete'de yayımlanınca kesinleşecek. Kasım ayının son haftası itibarıyla TMSF'den yeni bir açıklama yok.

MEVDUAT SİGORTASI NEDİR?

Mevduat sigortası, bankaya yatırılan paranın devlet güvencesi altındaki kısmı demek. Banka batarsa ya da faaliyet izni iptal edilirse, sigorta kapsamındaki para TMSF tarafından hesap sahibine geri ödeniyor. Katılım bankalarındaki katılım fonları da aynı sistemle güvence altında.

Ödeme Türk lirasıyla yapılıyor. Döviz hesapları iznin iptal edildiği günkü Merkez Bankası alış kuruyla, altın gibi kıymetli maden hesapları ise piyasadaki kapanış fiyatıyla liraya çevriliyor.

2027'DE LİMİT KAÇ LİRA OLACAK?

Sigortaya tabi tutar her yıl, Vergi Usul Kanunu'na göre ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak güncelleniyor. 2027'de kullanılacak oran, 24 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 599 sıra numaralı tebliğle yüzde 27,83 olarak belirlendi.

Bu oran bugünkü 1 milyon 200 bin liraya uygulanırsa sonuç 1 milyon 533 bin 960 lira ediyor. TMSF geçen yıl da hesaplanan tutarı yuvarlamıştı: 950 bin liraya yüzde 25,49 eklenince 1 milyon 192 bin lira çıkıyordu, Fon Kurulu limiti 1 milyon 200 bin lira olarak açıkladı. Bu yüzden 2027 tutarı hesaptan biraz farklı olabilir. Kesin rakam Fon Kurulu kararıyla belli olacak; önceki yıllarda bu karar aralık ayında yayımlandı.

MEVDUAT SİGORTASININ KAPSAMI NE?

Güvence, bankaların yurt içi şubelerindeki Türk lirası, döviz ve kıymetli maden mevduat hesaplarını kapsıyor. Vadeli ve vadesiz hesaplar bu tutarın içinde.

Bazı paralar kapsam dışında: yurt dışı şubelerdeki mevduat, kıyı bankacılığı (off-shore) birimlerindeki hesaplar ve en yüksek faiz veren beş bankanın ortalamasını aşan faiz tutarı sigortalanmıyor. Katılım bankalarında bu sınır, en büyük üç katılım bankasının ortalama kâr payına göre hesaplanıyor.

LİMİT HER BANKA İÇİN AYRI MI?

Evet. Limit kişi başına ve banka bazında uygulanıyor. Örneğin iki ayrı bankada hesabı olan biri, her biri için 1 milyon 200 bin liraya kadar güvence altında. Aynı bankadaki birden fazla hesap ise toplanıyor ve bu toplamın 1 milyon 200 bin liralık kısmı sigortalı sayılıyor.