Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, son dönemde adı Jeffrey Epstein belgelerinde geçen ve bir dönem Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen isim olarak gündemde. Ancak Prenses'in ailesiyle ilgili son gelişmeler de dikkat çekiyor. Özellikle Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz davası ve suçlamalarıyla Norveç gündeminin merkezine oturdu. Peki, Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby kimdir, kaç yaşında? Marius Borg Hoiby neden gözaltına alındı?Detaylar...

METTE-MARİT'İN OĞLU MARIUS BORG HOIBY KİMDİR?

Marius Borg Hoiby, Norveç Veliaht Prensesi'nin en büyük oğludur. Uzun süredir hukuk süreçleriyle gündemde olan Hoiby, farklı suçlamalar ve gözaltı haberleri ile kamuoyunun dikkatini çekiyor. Daha önce sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri suçlardan da yargılandığı biliniyor.

Marius'un adı, yalnızca Norveç değil, uluslararası medyada da özellikle Epstein belgeleri üzerinden tartışıldı. Belgelerde Mette-Marit'in Epstein ile yüzlerce e-posta yazışması ve Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği bilgileri yer aldı. Bu durum, Marius Borg Hoiby'nin aile bağlarını ve kamuoyundaki algısını daha da gündeme taşıdı.

MARIUS BORG HOIBY KAÇ YAŞINDA?

Marius Borg Hoiby'nin tam yaşı kamuoyuna net olarak yansımış olmasa da, Prenses Mette-Marit'in oğlunun 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor.

MARIUS BORG HOIBY NEDEN GÖZALTIYA ALINDI?

Son gelişmelerde, Marius Borg Hoiby başkent Oslo'da yeniden gözaltına alındı. Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı gelme gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Norveç medyasında yer alan bilgilere göre, Hoiby'nin tecavüz başta olmak üzere toplamda 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşması kısa süre içinde yapılacak. Daha önce de 2024 yılında tecavüz suçlamasıyla iki kez gözaltına alınan Marius, söz konusu suçlamaları reddetmişti.