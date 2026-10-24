Metin Akyüz kimdir? TFF'de alt liglerden sorumlu yönetici Ankaragücü'nü de yönetmişti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim 2026'da yaptığı görev dağılımında 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler Metin Akyüz'e bırakıldı. Akyüz, yönetim kuruluna bundan on bir gün önce girmişti.

Federasyonda ekim ayı istifalarla geçti. 9 Ekim'deki toplantıda beş yönetici görevi bıraktı; kalanlar olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalma kararı aldı ve A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı.

METİN AKYÜZ TFF'DE HANGİ GÖREVİ ÜSTLENDİ?

Metin Akyüz, TFF Yönetim Kurulu'nda 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerden sorumlu üye oldu. Aynı dağılımda birinci başkan vekili İbrahim Özbay Süper Lig'i, Gürkan Uğur 1. Lig'i, Tahir Ediz Kıray da A Milli Takım'ı aldı. Cengiz Gökay'a altyapı ve gençlik projeleri, Fazlı Çilingir'e kulüp lisansı ve mali işler verildi.

METİN AKYÜZ KİMDİR?

Metin Akyüz, MKE Ankaragücü'nün eski başkanı ve Ankara'da belediyelerde görev almış bir spor yöneticisi. Etimesgut Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptı, Etimesgut Belediyespor'un da başkanıydı.

TFF'ye yedek yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişti. Daha önce istifa eden Ural Aküzüm ve Mevlüt Aktan'ın yerine 9 Ekim 2026'da İbrahim Özbay ile birlikte asil üyeliğe getirildi.

METİN AKYÜZ ANKARAGÜCÜ BAŞKANI MIYDI?

Evet, Metin Akyüz MKE Ankaragücü'nde başkanlık ve başkan vekilliği yaptı. Haziran 2021'deki kongrede de aday oldu ama kulübün başkanlığına Faruk Koca seçildi.

Ankaragücü Süper Lig'den düştükten sonra, 2024 baharında Akyüz kulübün mali durumunun yönetim tarafından açıklanmasını istedi. Aynı açıklamada CHP'nin federasyon seçimine aday çıkarması halinde kendisinin de TFF başkanlığına aday olacağını söyledi.

METİN AKYÜZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Metin Akyüz iş hayatına 1983'te başladı. EGO Genel Müdürlüğü'nde danışmanlık, Çankaya Belediyesi'nde özel kalem görevi ve İmar A.Ş.'de koordinatörlük yaptı. TBMM'de bir bakanın ve bir milletvekilinin danışmanı olarak çalıştı, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'nde danışmanken emekli oldu.

Siyasette CHP'de yer aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Etimesgut Belediye Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Ukrayna'da Kiev Ulusal Üniversitesi'nde hukuk, Anadolu Üniversitesi'nde işletme okudu.