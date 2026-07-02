Yeşilçam döneminin unutulmaz karakter oyuncuları arasında gösterilen Mete İnselel, hem tiyatro sahnesinde hem de sinema dünyasında bıraktığı izlerle Türk sanat tarihinde önemli isimlerden biri olarak anılmaktadır. Peki, Mete İnselel kimdir, nereli? Kamuran İnselel'in eşi Mete İnselel kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde.

KAMURAN İNSELEL'İN EŞİ METE İNSELEL KİMDİR?

Mete İnselel, 2 Aralık 1938 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duyan İnselel, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürmüştür.

Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmış, daha sonra eğitimine İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde devam etmiştir. Ancak tiyatroya duyduğu yoğun ilgi nedeniyle yükseköğrenimini tamamlamamış ve sanat hayatına yönelmiştir.

Profesyonel tiyatro kariyeri boyunca Eskişehir Belediye Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ayfer Feray Tiyatrosu gibi dönemin önemli topluluklarında sahneye çıkmıştır. Sanat yaşamı boyunca "Müfettiş", "Kanlı Nigar", "Fehim Paşa Konağı" ve "Ayyaş Hamza" gibi tiyatro oyunlarında çeşitli karakterleri canlandırmıştır.

Mete İnselel'in tiyatro kariyerindeki önemli adımlardan biri de Ferhan Şensoy ile birlikte Aya Maya Kumpanya Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer alması olmuştur.

1960'lı yılların sonlarında sinemaya geçen sanatçı, özellikle Yeşilçam komedilerinde canlandırdığı yardımcı erkek karakterlerle tanınmıştır. Kendine has şaşkınlık ifadeleri ve doğal oyunculuğuyla dönemin dikkat çeken karakter oyuncularından biri haline gelmiştir.

1970'li yıllarda "Köyden İndim Şehire", "Salako", "Baldız", "Çizmeli Kedi", "Taşra Kızı" gibi yapımlarda rol alan İnselel, kariyerinin son döneminde ise TRT'de yayımlanan "Sizin Dersane" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır.

Türk sinemasında 1970'li yılların ortalarında yaşanan seks-komedi filmleri döneminde ise maddi zorluklar nedeniyle bu tür yapımlarda da rol almak durumunda kalmıştır.

METE İNSELEL NERELİ?

Mete İnselel, Artvin'in Hopa ilçesinde doğmuştur. 2 Aralık 1938 tarihinde dünyaya gelen sanatçı, eğitim hayatını ise İstanbul'da sürdürmüştür.

Pertevniyal Lisesi'nde öğrenim gören İnselel, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde eğitim almıştır. Ancak tiyatroya olan ilgisi nedeniyle akademik eğitimini tamamlamadan profesyonel sanat yaşamına adım atmıştır.

METE İNSELEL KAÇ YAŞINDA?

Mete İnselel, 2 Aralık 1938 doğumludur. Sanatçı, 15 Mayıs 1981 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Doğum ve vefat tarihleri dikkate alındığında Mete İnselel, 42 yaşında hayatını kaybetmiştir.

METE İNSELEL NEDEN ÖLDÜ?

Mete İnselel, 15 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Sanatçının yaşamının son yılları maddi zorluklar ve mesleki kırgınlıklarla geçmiştir. Vefat ettiğinde 42 yaşındaydı.

Mete İnselel'in vefatının ardından eşi Kamuran İnselel ve çocukları Müfide İnselel ile Münir İnselel yaşamlarını sürdürmüştür. Kamuran İnselel'in Temmuz 2026'da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştır.

TİYATRODAN YEŞİLÇAM'A UZANAN SANAT KARİYERİ

Mete İnselel'in sanat yolculuğu tiyatro sahnelerinde başlamış, daha sonra Yeşilçam'ın üretken döneminde sinemaya taşınmıştır.

Eskişehir Belediye Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ayfer Feray Tiyatrosu'nda sahne alan oyuncu, klasik ve geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinde rol üstlenmiştir.

Sinemaya geçişinin ardından özellikle komedi türündeki filmlerde yardımcı karakter oyunculuğuyla dikkat çeken İnselel, doğal oyunculuğu sayesinde dönemin tanınan yüzlerinden biri olmuştur.

Rol aldığı dikkat çeken yapımlar arasında "Köyden İndim Şehire" (1974), "Salako" (1974), "Baldız" (1975), "Çizmeli Kedi" (1976), "Taşra Kızı" (1977) ve "Sizin Dersane" (1980) bulunmaktadır.

AİLE HAYATI

Mete İnselel, Kamuran İnselel ile evliydi.

Bu evlilikten Müfide İnselel ve Münir İnselel adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Müfide İnselel, şarkı yazarı ve yorumcu olarak sanat hayatında yer almıştır.

Mete İnselel, tiyatro ve sinema alanındaki çalışmalarıyla Türk sanat tarihinde yer edinmiş karakter oyuncularından biri olarak anılmaktadır.