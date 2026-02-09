Mesut Özarslan kimdir, CHP'den neden istifa etti? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, aslen nereli?

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Peki, Mesut Özarslan kimdir, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den neden istifa etti? Mesut Özarslan kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar...

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Ankara'nın en büyük ve en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören'in Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, mühendislik, bürokrasi, akademi ve siyaset alanlarında uzun yıllara yayılan bir kariyere sahiptir. 1976 yılında Sivas'ta doğan Özarslan, eğitim hayatını yine doğup büyüdüğü şehirde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Konya'ya gitmiştir.

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden lisans diplomasını alan Özarslan, aynı üniversitede akademik çalışmalarına devam etmiş, yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamlayarak İnşaat Yüksek Mühendisi Doktor unvanını almıştır. Akademik altyapısını kamu ve özel sektörde uygulamalı projelerle birleştiren Özarslan, özellikle altyapı, zemin etüdü ve kentsel yapılaşma alanlarında görev almıştır.

Bürokrasi kariyerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde başlayan Dr. Mesut Özarslan, Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev yapmış, ilerleyen süreçte daha üst düzey kamu görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen büyük depremin ardından, Başbakanlık adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev almıştır.

Özarslan, kamu görevlerinin yanı sıra kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş dünyasında da aktif rol üstlenmiştir.

Siyasi hayatına İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olarak adım atan Özarslan, 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda üst düzey görevler yürütmüştür.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

ABB Belko Genel Müdürü

ABB Portaş Genel Müdürü

ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

ABB Başdanışman

ASKİ Spor Asbaşkanı

FOMGET Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

Mevcut görevlerinden istifa eden Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş ve CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

MESUT ÖZARSLAN CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştur. "Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğini koruduğunu" söyleyen Özarslan, 7 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "hakaret, tehdit ve iftira" mesajları aldığını iddia etti.

Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve Atatürkçü seçmenlerine saygım baki, ancak mevcut yönetim anlayışı ile çalışma zemini kalmamıştır."

Edinilen bilgilere göre, Dr. Mesut Özarslan'ın 11 Şubat Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti'ye katılması beklenmektedir.

MESUT ÖZARSLAN KAÇ YAŞINDA?

1976 doğumlu olan Dr. Mesut Özarslan, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

MESUT ÖZARSLAN ASLEN NERELİ?

Dr. Mesut Özarslan aslen Sivaslıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlamış, üniversite eğitimi için Konya'ya gitmiştir. Mesleki ve siyasi kariyerinin önemli bir bölümünü Ankara'da sürdürmüş, Keçiören Belediye Başkanlığı görevini Ankara'da üstlenmiştir.