MESLEKTEN MEN EDİLEN HAKİM VE SAVCILAR: Hangi hakim ve savcılar meslekten men edildi?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından 2026 yılı içerisinde hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında verilen disiplin kararlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, HSK tarafından 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınırken, 333 kişi hakkında çeşitli disiplin cezaları uygulandı. Açıklanan veriler arasında 84 hâkim ve savcının meslekten çıkarılması da yer aldı. Peki, meslekten men edilen hakim ve savcılar kimler? Hangi hakim ve savcılar meslekten men edildi? İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamanın tüm detayları…

MESLEKTEN MEN EDİLEN HAKİM VE SAVCILAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK İkinci Dairesi tarafından 2026 yılı boyunca yürütülen disiplin süreçlerine ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, 2026 yılında toplam 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı.

Bu kapsamda 333 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında disiplin cezası uygulanırken, ceza dağılımı şu şekilde açıklandı:

168 uyarma,

24 kınama,

23 aylıktan kesme,

4 kademe ilerlemesini durdurma,

30 yer değiştirme,

84 meslekten çıkarma.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu disiplin işlemlerinin Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmaları çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

HANGİ HAKİM VE SAVCILAR MESLEKTEN MEN EDİLDİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada meslekten çıkarılan 84 hâkim ve Cumhuriyet savcısının isimlerine veya kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Paylaşılan açıklamada yalnızca HSK İkinci Dairesi tarafından 2026 yılı içerisinde verilen disiplin kararlarının sayısal dağılımı kamuoyuna duyuruldu.

Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir.

Bu çerçevede HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333’ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.

Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."