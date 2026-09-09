MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞLAR: Hangi mesleklere ne kadar zam yapıldı? Güncel memur, polis, hemşire, doktor, avukat, öğretmen maaşları!

Memur maaşlarına yapılan zam sonrası meslek gruplarının güncel gelirleri merak konusu oldu. Polis, hemşire, doktor, avukat ve öğretmen başta olmak üzere farklı kamu görevlilerinin zamlı maaşları araştırılırken, meslek meslek yeni maaş tutarları da gündeme geldi. Peki, hangi mesleğe ne kadar zam yapıldı? 2026 güncel memur maaşları ne kadar, polis, hemşire, doktor, avukat ve öğretmen maaşları kaç TL oldu? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MESLEKLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin alacağı yeni zam oranları netleşti. Senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. Bu kapsamda yeni yılda lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL’ye, en düşük emekli maaşı ise 25 bin 671 TL’ye yükselecek.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,04 oranında zam yapılması; memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alması öngörülüyor. Ek bir seyyanen zam kararı alınmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MESLEK BAZLI MAAŞLAR

OVP’deki yüzde 7'lik memur zammı senaryosuna göre meslek gruplarına göre oluşacak tahmini maaş tablosu şu şekilde: