MESEM devlet desteği kaldırıldı mı? MESEM maaşları neden kalktı?

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Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında eğitim gören öğrencilerin ücretleri ve işletmelere sağlanan devlet katkısıyla ilgili gelişmeler gündeme geldi. Devlet desteği ödemelerinin sona erdiğine ilişkin bilgilendirmelerin ardından öğrenciler ve veliler, MESEM maaşlarının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı. Ancak öğrencilere ödenen ücretler ile işletmelere sağlanan devlet katkısı birbirinden farklı uygulamalar olarak düzenleniyor. Peki, MESEM devlet desteği kaldırıldı mı, maaşlar neden kesildi?

MESEM MAAŞLARI KALDIRILDI MI?

MESEM kapsamında işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin ücret hakkı kaldırılmadı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesi kapsamında işletmeler, mesleki eğitim gören öğrencilere belirlenen asgari tutarın altında olmamak üzere ücret ödemekle yükümlü.

Bu nedenle işletmelere sağlanan devlet katkısının sona ermesi, öğrencilerin maaşlarının da kesildiği anlamına gelmiyor. Devlet desteği, işletmelerin öğrencilere ödediği ücretin belirli koşullarda kamu kaynaklarından karşılanmasını sağlayan ayrı bir uygulama. Öğrenciye ücret ödeme yükümlülüğü ise işletmede devam ediyor.

MESEM DEVLET DESTEĞİ KALDIRILDI MI?

MESEM kapsamında işletmelere sağlanan devlet katkısı uygulamasının süresi sona erdi. 5 Ocak 2022 tarihli ve 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet katkısı ödemeleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren beş eğitim öğretim yılı uzatılmıştı.

Bu sürenin 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla dolması üzerine, mevcut düzenlemeye dayanan devlet katkısı ödemeleri durdu. Mesleki eğitim merkezlerinin işletmelere yönelik bilgilendirmelerinde de yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar katkı ödemelerinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Dolayısıyla MESEM'de öğrencilere ödenen ücretler kaldırılmadı; sona eren uygulama, işletmelere sağlanan devlet katkısı oldu.

MESEM DEVLET DESTEĞİ NEDEN KESİLDİ?

MESEM devlet katkısı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun geçici 12'nci maddesi kapsamında uygulanıyordu. Bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemeyle işletmelerin mesleki eğitim gören öğrencilere ödediği ücretler için devlet katkısı sağlanıyordu.

5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren beş yıl daha uzatılan uygulamanın süresi 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda tamamlandı. Yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmediği için işletmelere yönelik devlet katkısı ödemeleri de mevcut dayanağı kapsamında sona erdi.

Bu gelişme, öğrencilerin ücret alma hakkını değil, işletmelerin yaptıkları ödemeler için devletten geri ödeme almasını sağlayan mekanizmayı ilgilendiriyor.

2026 MESEM MAAŞLARI NE KADAR?

2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. 3308 sayılı Kanun'da belirlenen oranlar esas alındığında MESEM öğrencilerine ödenmesi gereken en az ücret, öğrencinin sınıfına ve kalfalık yeterliliğine göre değişiyor.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri: Net asgari ücretin en az yüzde 30'u, 8 bin 422 lira 65 kuruş.

12. sınıfta kalfalık yeterliliğini kazanmış öğrenciler: Net asgari ücretin en az yüzde 50'si, 14 bin 37 lira 75 kuruş.

Bu tutarlar yasal asgari ücret sınırlarını ifade ediyor. Öğrencinin tabi olduğu mevzuat ve işletmeyle yapılan sözleşme kapsamında daha yüksek ücret ödenmesi mümkün.