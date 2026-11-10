Meryem Uzerli kimdir? Hürrem Sultan, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i oluyor

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Sabahattin Ali'nin 1943'te yayımlanan romanı Kürk Mantolu Madonna sinemaya uyarlanıyor. Maria Puder rolü Meryem Uzerli'nin oldu; haber 9 Kasım 2026 akşamı duyuldu.

Romanda Maria Puder, Raif Efendi'nin Berlin'de tanıdığı Alman ressam. Uzerli de Almanya'da doğdu, annesi Alman, babası Türk.

MERYEM UZERLİ KÜRK MANTOLU MADONNA'DA HANGİ ROLDE?

Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna uyarlamasında romanın kadın başkahramanı Maria Puder'i canlandıracak. Filmin senaryosunu Mert Dikmen yazıyor.

Çekimlerin Almanya ve Türkiye'de yapılması planlanıyor. Yönetmen, öteki oyuncular ve vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, Türk ve Alman kökenli bir oyuncu. Geniş kitle onu 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak tanıdı ve bu rolle 2012'de Altın Kelebek'te en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Oyunculuk eğitimini 2000-2003 yılları arasında Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de aldı. İlk işleri Almanya'daki kısa filmler ve televizyon dizilerindeki küçük rollerdi; Notruf Hafenkante ve Ein Fall für zwei bunlardan ikisi. Almancayı ve Türkçeyi ana dili olarak konuşuyor. 2014 ve 2021 doğumlu iki kızı var.

MERYEM UZERLİ NERELİ?

Meryem Uzerli, Almanya'nın Hessen eyaletindeki Kassel kentinde doğdu. Babası Hüseyin Türkiyeli, annesi Ursula Alman. Dört kardeşin en küçüğü.

MERYEM UZERLİ MUHTEŞEM YÜZYIL'DAN NEDEN AYRILDI?

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'dan 2013'te tükenmişlik sendromu nedeniyle ayrıldı.

Dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç'le 15 yıl sonra aynı filmde buluştu. Özcan Alper'in yazıp yönettiği İmroz'da Bahar'da Ergenç Arif'i, Uzerli Sonya'yı oynadı. Film, Gökçeada'da karşılaşan iki kişinin hikâyesini anlatıyor ve prömiyeri Ekim 2026'da yapıldı.

MERYEM UZERLİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra 2016'da Gecenin Kraliçesi dizisinde başrol oynadı. Aynı yıl Annemin Yarası filminde de başroldeydi. 2016-2017'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzan karakterine hayat verdi.

Oynadığı filmler arasında Cingöz Recai ve Öteki Taraf (2017), Kovan (2018) ve Güzel Bir Rüya (2024) var. Televizyonda 2024'te RU dizisinde Reyan'ı, 2024-2025'te Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Rozali'yi oynadı.