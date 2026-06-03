Meryem Boz neden yok, Meryem Boz nerede, Meryem Boz voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunun duyurulmasının ardından gözler Meryem Boz'a çevrildi. Türk voleybolunun önemli isimleri arasında gösterilen deneyimli pasör çaprazının listede yer almaması, taraftarlar arasında merak uyandırdı. Meryem Boz'un milli takım kadrosunda neden bulunmadığı ve gelecekte yeniden milli formayı giyip giymeyeceği, voleybol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

MERYEM BOZ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Meryem Boz'un ismine yer verilmedi. Ancak deneyimli voleybolcunun neden kadroya dahil edilmediği konusunda federasyon veya milli takım teknik heyeti tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Meryem Boz'un kadro dışında kalma sebebi hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Teknik tercih, oyuncunun bireysel programı ya da farklı planlamalar gibi ihtimaller gündeme gelse de bunların hiçbiri resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

FİLENİN SULTANLARI VNL'DE YENİ BİR MARATONA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Turnuvanın ikinci etabı 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanırken, üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

Milliler, üç etap sonunda ilk 8 takım arasında yer alarak VNL Finalleri'ne katılmayı hedefliyor.

VNL FİNALLERİ MAKAO'DA OYNANACAK

2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. Organizasyonda başarılı sonuçlar almak isteyen Filenin Sultanları, yeni sezonda da şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

Türkiye, VNL tarihinde önemli başarılara imza attı. Milli takım 2018 yılında ikincilik, 2021 yılında üçüncülük, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük elde ederken, 2023 yılında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

BREZİLYA ETABI KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Meryem Boz'un kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe paylaşılmazken, voleybolseverler federasyon ve teknik ekipten gelecek açıklamaları bekliyor. Tecrübeli oyuncunun ilerleyen VNL etaplarında kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.