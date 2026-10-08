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Merve Özbey'in hayatı, yaşı ve memleketi müzikseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kariyerine sahne ve vokal çalışmalarıyla başlayan, ardından solo projeleriyle adından söz ettiren Merve Özbey'in nereli olduğu ve kaç yaşında bulunduğu merak konusu oldu. “Merve Özbey kimdir?”, “Merve Özbey kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtı ve ünlü sanatçının müzik kariyerine dair detaylar haberin devamında...

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, Türk pop müziği sanatçısıdır. 18 Temmuz 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Özbey, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda Türk sanat müziği eğitimi aldı. Profesyonel müzik kariyerine vokalist olarak başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda solo çalışmalarıyla tanındı.

MERVE ÖZBEY KAÇ YAŞINDA?

Merve Özbey 38 yaşındadır. 18 Temmuz 1988 doğumlu olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

MERVE ÖZBEY NERELİ?

Merve Özbey İstanbul doğumludur ve aslen Erzurumludur. Sanatçı İstanbul'da doğup büyürken ailesinin kökeni Erzurum'a dayanıyor.

MERVE ÖZBEY'İN KARİYERİ

Merve Özbey müzik kariyerine vokalist olarak başladı. Ebru Gündeş'in dikkatini çekmesinin ardından bir dönem Gündeş'in vokalistliğini yapan Özbey, daha sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi sanatçılara da vokalistlik yaptı.

Özbey'in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri Erdem Kınay ile yaptığı çalışmalar oldu. 2012 yılında Kınay'ın Proje albümünde yer alan “Duman” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. 2013 yılında Proje 2 albümündeki “Helal Ettim” çalışması da sanatçının popülerliğini artırdı.

Sanatçı, 2015 yılında ilk solo albümü Yaş Hikayesini yayımladı. Albümün aynı adlı şarkısı büyük ilgi görürken Özbey, 2017'de “Boynun Borcu” isimli single çalışmasını çıkardı. 2019 yılında ise ikinci stüdyo albümü Devran müzikseverlerle buluştu.

2020'li yıllarda single çalışmalarına ağırlık veren Özbey; “Yerle Yeksan”, “Kendine Dünya”, “Kül”, “Kaptan”, “Haram”, “Sahi”, “Bir İmkansız Var”, “Zümrüdüankam”, “Bir Ateşe Attın Beni”, “Geçsin Yıllar” ve “Duramıyorum” gibi şarkılara imza attı. Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli, Emrah Karaduman ve Bilal Sonses gibi isimlerle de ortak çalışmalarda bulundu.