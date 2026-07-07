Merve Kavakçı kimdir, Merve Kavakçı kaç yaşında, nereli, evli mi?

Eski milletvekili ve diplomat Merve Kavakçı, son dönemde yeniden kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri oldu. Bunun ardından internet kullanıcıları, "Merve Kavakçı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Siyasi kariyeri, akademik çalışmaları ve diplomasi alanındaki görevleriyle dikkat çeken Merve Kavakçı'nın yaşam öyküsü ve biyografisine dair merak edilenler haberimizde.

MERVE KAVAKCI KİMDİR?

Merve Kavakcı, 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Kavakcı, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine başladı. Ancak dönemin başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

Daha sonra ABD'ye giden Kavakcı, 1993 yılında University of Texas at Dallas'ta Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Siyasi hayatına ise Refah Partisi ve Fazilet Partisi Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı görevleriyle adım attı.

MERVE KAVAKCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968 doğumlu olan Merve Kavakcı, Ankaralıdır. Uzun yıllar hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik ve siyasi çalışmalar yürüttü.

MERVE KAVAKCI'NIN SİYASİ KARİYERİ

Merve Kavakcı, 1999 genel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM'de başörtüsüyle yemin etmek istemesi nedeniyle yaşanan gelişmeler Türkiye siyasi tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Sonrasında milletvekilliği süreci tamamlanamadı, vatandaşlıktan çıkarıldı, partisi kapatıldı ve bir süre siyasi yasakla karşı karşıya kaldı.

AKADEMİK HAYATI VE ESERLERİ

Siyasi sürecin ardından akademik kariyerine ağırlık veren Kavakcı, Harvard Üniversitesi Kennedy School'da Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Howard Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktorasını tamamladı.

2004-2014 yılları arasında George Washington Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Kavakcı, 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi'ni (PAMER) kurdu. 2016 yılında doçent unvanını aldı.

Ayrıca Türkçe ve İngilizce yayımlanan çok sayıda kitap kaleme alan Kavakcı, uluslararası akademik platformlarda çalışmalarını sürdürdü.

ÖDÜLLERİ VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI

Merve Kavakcı, uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü. 2009 yılında Georgetown University tarafından hazırlanan "The World's 500 Most Influential Muslims" listesinde yer aldı. Bunun yanında sosyal adalet, insan hakları ve akademik başarı alanlarında çeşitli ödüller kazandı.

Harvard, Yale, Cambridge, Cornell ve Berlin gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde konferanslar veren Kavakcı, ayrıca İngiliz Parlamentosu, ABD Kongresi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu gibi uluslararası platformlarda konuşmalar gerçekleştirdi.

MERVE KAVAKCI EVLİ Mİ?

Merve Kavakcı'nın özel yaşamına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Fatima ve Mariam isimli iki çocuk annesidir. Bunun dışında özel hayatına dair sınırlı bilgi paylaşmayı tercih etmektedir. İyi derecede İngilizce, temel seviyede ise Arapça bilmektedir.