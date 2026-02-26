Mert Günok neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Mert Günok sakat mı, cezalı mı yedek mi?

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki kadrosunda eksik bir isim dikkat çekiyor: Mert Günok. Deneyimli file bekçisi maçta neden görev almadı? Sakatlık, ceza durumu veya teknik direktörün tercihiyle ilgili tüm gelişmeler, maç öncesi detaylı analizimizde sizlerle.

NOTTINGHAM FOREST – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşmayı TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, maç gününde şifresiz olarak izlenebilecek platformlar arasında yer alıyor. Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden canlı yayın mümkün.

MAÇ TARİHİ: HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi mücadelesi 26 Şubat Perşembe günü oynanacak. Taraftarlar bu tarihi takvimlerine ekleyerek heyecana ortak olabilir.

MAÇ SAATİ: KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 23:00'te başlayacak. Futbolseverler bu saati not ederek, canlı izleme keyfini kaçırmayacak.

MERT GÜNOK BUGÜN NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Mert Günok, bugün oynanacak maçta kadroda yer almıyor. Takım teknik heyeti, deneyimli file bekçisini bu kez yedek kulübesine dahil etmedi.

Mert Günok'un kadro dışı kalmasının temel nedeni, UEFA maç listesine yazılmamış olması. Avrupa kupalarında forma giyebilmek için takımların belirli tarihlerde oyuncu listelerini UEFA'ya bildirmesi gerekiyor ve Günok bu listede yer almadı.