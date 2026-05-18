Mersin Tarsus'ta ne oldu SON DAKİKA! Mersin'de neden yayın yasağı geldi?

Mersin'de bir kişi, lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı.

MERSİN'DE NE OLDU?

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yenimahalle'de evinin yakınında tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayların ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri önlem aldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN TARSUS OLAYI NE, NEDEN YAYIN YASAĞI GELDİ?

RTÜK tarafından olay ile ilgili yayın yasağı getirildi. Açıklama şöyledir:

"Kamuoyuna Duyuru!

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir.

6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."