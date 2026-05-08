Mersin elektrik kesintisi, Toroslar EDAŞ Mersin’de elektrikler ne zaman gelecek?

Toroslar EDAŞ’ın Mersin genelinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Toroslar EDAŞ kesinti sorgulama ekranı ve resmi duyuruları yakından takip ediyor.

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Toroslar EDAŞ tarafından bildirilen verilere göre şu anda toplam 208 noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin büyük bölümünün “şebeke arızası” kaynaklı olduğu ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, enerji verilme sürelerine ilişkin bilgiler de güncellendi. Özellikle bazı mahallelerde elektriğin 8 Mayıs 2026 saat 21.15 itibarıyla yeniden verilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Ancak çalışmaların seyrine göre saatlerde değişiklik olabileceği uyarısı yapılıyor.

Akdeniz ilçesinde kesintilerin yoğunlaştığı bölgeler arasında Güneş, Kazanlı, Hürriyet, Gündoğdu, Çilek, Hal, Mahmudiye, Mesudiye, Karacailyas, Müfide İlhan, Siteler ve Şevketsümer mahalleleri yer alıyor. Bu bölgelerde çok sayıda sokakta şebeke arızası tespit edilirken, ekiplerin onarım ve enerji yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güneş Mahallesi’nde 5803, 5805, 5807, 5810, 5812, 5816, 5824, 5828, 5834, 5839, 5845, 5849, 5853, 5855, 5857, 5859, 5861, 5863, 5865, 5869, 5873, 5875, 5890, 5893, 5894 ve Okan Merzeci Sokak başta olmak üzere birçok noktada arızalar bulunuyor. Ayrıca 158 ve 142 Sokak gibi bazı bölgelerde de kesintilerin devam ettiği bildirildi.

Kazanlı Mahallesi’nde 321000, 321050, 32245, 32265, 32305, 32330, 32435 ve 32445 sokaklarda şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Bunun yanı sıra Mersin 1 ve MERSİN_1 Sokak çevresinde de çok sayıda arıza kaydı bulunuyor.

Hürriyet Mahallesi’nde İstiklal-4, 33815, 33835 ve 33880 sokaklarda kesintiler sürerken, Karacailyas ve Mesudiye mahallelerinde de 32095, 5101 ve 5114 sokaklarda elektrik kesintisi devam ediyor.

Hal Mahallesi’nde 6001, 6013, 6022, 6026 ve 6028 sokaklar dahil olmak üzere çok sayıda noktada arıza çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca Müfide İlhan, Siteler ve Şevketsümer mahallelerinde de 6120 ve çeşitli sokaklarda elektrik kesintilerinin etkili olduğu görülüyor.

Toroslar EDAŞ ekiplerinin bölgede arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşların ise güncel kesinti ve enerji verme saatlerini resmi kanallar üzerinden takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Ayrıtıları https://online.toroslaredas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ (09–13 MAYIS 2026)

Akdeniz ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında birçok mahalle ve sokak etkilenecek. İşte düzenlenmiş haliyle planlı kesinti programı:

09.05.2026

09:30 – 17:30

Şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Etkilenen bölgeler:

23307, Kanal Yolu, Daygazlar Yolu, Mercanlar, 23301, 23302, 23303, 23304, 23305, 23306, 23308, Akdam, Akdam Yolu, M. Fevzi Çakmak, 21113, 21114, Deniz, Kazanlı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk-12, Harbiye, Yaka, Toroslar-1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar-1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Yakamoz, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3, 36101, 36102, 36103, 36104, 36105, 36106, 36107, 36108, 36109, 36110, 36111, 36112, Boyalık, Conbat, Faikağa, Kanal-1, Mersin, Yassıtepe, Armutlu, Göçmen, Kürkçü, Cumhuriyet-2, Tarsus, İstiklal-3, Yurtlak, Arapini, Kocakoyak, Atatürk-5, Yörük, Cangama, Kozan, Serbest, Yanpar, Mezarlık, Organize Sanayi, Kırtıl, Çorankuyu, Ganî, Karasalih, Bozhasan, Kesikköprü, Antepliler, Köyler ve çok sayıda bağlantılı sokak.

09:00 – 17:00

Etkilenen bölgeler:

Fevzi Çakmak-2, Kumluk, 38301, Kargılı Koyak, Bağlar, Eski Tarsus, Aşık Veysel, İnler, Talimgah, Göz Taşı, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, 127, Bahçeler, Kerimler, Akkoç, Kanal Altı

09:00 – 17:00

Etkilenen bölgeler:

Ali Uçar, Hal İçi Küme Evler, İrfan Sevim, Kemal Telli, Turgut Özal Bulvarı, 5904, 5912, 5916, 5924, 5931, 5933, 5937, Okan Merzeci

11.05.2026

09:00 – 15:00

139, 6269

09:30 – 17:30

34201, 34202, 34203, 34204, 34205, Arapini, Mulla, Tığcar, Yetkin, Atatürk-5

12.05.2026

09:30 – 17:30

Yanpar

09:00 – 17:00

Bahar, Fatih, 70203, Güney, Işık, M. Akif Ersoy, Meydan, Seçkin-1, Yörükoğlu, Yüksel, Ünlü, İmren, 70205, Sakin

09:30 – 17:30

Adanayolu, Güdübes, Mersin, Kürkçü

09:00 – 17:00

Deniz, Kazanlı, Parıltı Çıkmazı, Reis, Sultan, Vezir Çıkmazı, Boyalık, Mersin, Anafor Çıkmazı, Atatürk-12, Aydın, Barış, Çağrı, Duru, Efe, Elmas, Fabrikalar-1, Gudubes, Gürbüz, Harbiye, Hurma, Işık-3, Kekik Çıkmazı, Kuğu Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Marmara Çıkmazı, Nil, Noğay Çıkmazı, Poyraz, Sevinç, Toroslar-1, Uğur, Yaka, Yakamoz

13.05.2026

07:00 – 08:30

Çok geniş bir alanda kısa süreli bakım:

Cumhuriyet, Hürriyet-1, Abdi İpekçi, Atatürk-6, Kanal Yolu Çıkmazı, Termik Yolu ve yüzlerce sokak numarası

07:15 – 08:45

Cumhuriyet, Fabrikalar, Köprüler, Manolya-2, Vatan, Şehitler, Ataş Yolu ve çok sayıda bağlantılı sokak

09:30 – 17:30

Fevzi Çakmak-2, Kumluk, Kargılı Koyak, Bağlar, Eski Tarsus, Aşık Veysel, İnler, Talimgah, Mustafa Kemal ve çevresi

11:30 – 13:00

158, 5808, 5810, 5812, 5816, 5824, 5828, 5834, 5839, 5845, 5849, 5853, 5855, 5857, 5859, 5861, 5863, 5865, 5869, 5873, 5875, 5890, 5893, 5894, Okan Merzeci ve çok sayıda Güneş, Kazanlı, Şevketsümer ve Hal Mahallesi sokakları

