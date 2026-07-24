MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI 2026/1 KPSS: ÖSYM merkezi atama sonuçları nereden nasıl bakılır?

Kamuda memur olarak görev alma hedefiyle tercih sürecini tamamlayan binlerce aday için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarını yayımladı. Böylece bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanırken, adayların sonuçlara erişebileceği sorgulama ekranı da kullanıma açıldı. Peki, Ösym merkezi atama sonuçları nereden nasıl bakılır? Detaylar...

MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI 2026/1 KPSS

Ösym tarafından gerçekleştirilen KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sürecine ilişkin sonuçlar resmi olarak erişime açıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini kapsayan merkezi atama süreci böylece tamamlanmış oldu.

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih sonuçlarını bireysel olarak sorgulayabiliyor. Açıklanan sonuçlar doğrultusunda herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleşen adayların atama işlemleri ise ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülecek.

Atama sürecinde talep edilecek belgeler, evrak teslim tarihleri, başvuru şekli ve diğer tüm işlemler hakkında yapılacak duyurular, adayların yerleştirildikleri kurumlar tarafından ayrıca ilan edilecek. Bu nedenle yerleştirme hakkı kazanan adayların ilgili kurumların yapacağı resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru doğrultusunda KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.

Böylece tercih işlemlerinin ardından sonuç bekleyen binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Adaylar, merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir kamu kurumuna yerleşip yerleşmediklerini ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilir.

Yerleştirme bilgilerini öğrenen adaylardan herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, atama işlemlerinin devamı için yerleştirildikleri kamu kurumlarının yapacağı resmi duyuruları takip edecek. Atama sırasında talep edilecek belgeler, başvuru tarihleri ve evrak teslim sürecine ilişkin tüm ayrıntılar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilecek.