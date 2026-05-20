Türk televizyon ve moda dünyasının genç ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Merih Öztürk, son dönemde hem oyunculuk kariyeri hem de yeni proje iddialarıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Özellikle “Haysiyet” dizisiyle ilgili kulis bilgileri ve Doğukan Güngör ile partner olacağı yönündeki haberler, genç oyuncuya olan ilgiyi artırdı. Peki, Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Merih Öztürk hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar haberimizde.

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, 28 Aralık 1999 tarihinde Düzce’de doğmuş Türk model ve oyuncudur. Henüz çocuk yaşlardan itibaren sahne ve kamera önünde yer almaya başlayan Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilenerek reklam filmleri ve televizyon projelerinde yer almıştır.

Kariyer yolculuğu boyunca hem modellik hem de oyunculuk alanında ilerleyen Merih Öztürk, 2018 yılında Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Oyunculuk eğitimini geliştirmeye devam eden Öztürk, hem yerli hem de uluslararası projelerde yer alarak kariyerini çeşitlendirmiştir.

MERİH ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Merih Öztürk, 28 Aralık 1999 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

MERİH ÖZTÜRK NERELİ?

Merih Öztürk, Düzce doğumludur ve aslen Düzcelidir.

MERİH ÖZTÜRK SEVGİLİSİ KİM?

Merih Öztürk’ün özel hayatına dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir ilişki bilgisi bulunmamaktadır.

MERİH ÖZTÜRK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Merih Öztürk, kariyeri boyunca hem reklam projelerinde hem de televizyon dizilerinde yer almıştır. Küçük yaşlardan itibaren sektörde bulunan oyuncunun yer aldığı yapımlar ve projeler şu şekilde öne çıkmaktadır:

Çocukluk döneminde Son Osmanlı Yandım Ali gibi yapımlarda yer almış, ayrıca çeşitli reklam filmlerinde rol almıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise televizyon ve dijital platform projeleriyle daha görünür hale gelmiştir.

Öne çıkan projeleri arasında:

İki Aile

Nerde O Yeminler

Börü 2039 (Güney karakteri) Börü 2039

Balkan Ninnisi (Jovanka karakteri) Balkan Ninnisi

Ayrıca Danette, Veet, Molped, Enza Home gibi markaların reklam projelerinde de yer alarak reklam oyunculuğu alanında da deneyim kazanmıştır.

DOĞUKAN GÜNGÖR PARTNERİ MERİH ÖZTÜRK

Kızılcık Şerbeti sonrası oyuncu Doğukan Güngör’ün yeni projeye geçiş süreci gündeme gelmiştir. Diziden ayrılığının ardından sosyal medya üzerinden veda paylaşımı yapan Güngör, yeni sezonda yayınlanması planlanan Haysiyet dizisinin başrol kadrosuna dahil olmuştur.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni yapımda “Mehmet” karakterini Doğukan Güngör canlandıracaktır. Partneri için yürütülen casting süreci ise tamamlanmış ve kulis bilgilerine göre “Simay” karakteri için daha önce Merih Öztürk ile anlaşma sağlanmıştır.

Bu gelişme, özellikle sosyal medyada ve magazin gündeminde Merih Öztürk’ün adının yeniden ön plana çıkmasına neden olmuştur. Genç oyuncunun yeni projede yer alıp almayacağı ise resmi açıklama ile netleşmeyi beklemektedir.