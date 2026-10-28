Meral Zeren kimdir? Salako'nun Emine'si bugün nerede yaşıyor?

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Meral Zeren'in yeni fotoğrafları 27 Ekim 2026 akşamı internette yayıldı ve kısa sürede gençlik fotoğraflarıyla yan yana kondu. 1970'lerde Kemal Sunal'la peş peşe film çeviren oyuncu uzun zamandır kamera önüne çıkmıyor.

Zeren denince akla ilk gelen rol, 1974 yapımı Salako'daki Emine. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Salako'nun âşık olduğu köylü kızı oynadı.

MERAL ZEREN NEDEN GÜNDEMDE?

Meral Zeren, bugünkü halini gösteren fotoğraflar paylaşıldığı için gündemde. Fotoğraflar sosyal medyada ve haber sitelerinde Salako'dan karelerle birlikte yayımlandı, Yeşilçam izleyicisi de oyuncunun bugünkü haliyle 1970'lerdeki halini karşılaştırdı.

Bu ilk değil. Ekim 2024'te de benzer bir fotoğraf serisi konuşulmuştu. Zeren daha önceki yıllarda İstanbul'da denize girerken görüntülenmiş, İstanbul'un kendi evi olduğunu ve yüzmenin onu rahatlattığını söylemişti.

MERAL ZEREN NEREDE YAŞIYOR?

Meral Zeren, İstanbul'un Bebek semtindeki evinde yaşıyor. Oyunculuğu çoktan bıraktı ve son yıllarda kameralardan uzak, sakin bir hayat sürüyor.

MERAL ZEREN KİMDİR?

Meral Zeren, 1970'lerin Yeşilçam'ında Kemal Sunal, Cüneyt Arkın ve Barış Manço ile aynı filmlerde oynayan sinema oyuncusu. Sinemaya şarkıcılıktan geçti: maddi sıkıntılar yüzünden okulu bıraktı, 15 yaşında sahnede şarkı söylemeye başladı. Yönetmenler Atıf Yılmaz ve Memduh Ün onu sahnede gördü.

İlk filmini 1971'de Yılmaz Köksal'la çekti. O rolü alabilmek için yaşını dört yaş büyük söyledi. Sinemada seks filmlerinin yaygınlaştığı dönemde Selami Şahin'den Türk sanat müziği dersleri aldı ve solist olarak yeniden sahneye çıktı.

MERAL ZEREN KAÇ YAŞINDA?

Meral Zeren 70 yaşında. 1956'da doğdu, kamera karşısına ilk kez 15 yaşındayken geçti.

MERAL ZEREN NERELİ?

Meral Zeren'in ailesi Diyarbakırlı. Zeren İstanbul'da büyüdü, okula da İstanbul'da gitti.

MERAL ZEREN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Meral Zeren'in en çok bilinen filmleri Kemal Sunal'la çektikleri. Salak Milyoner (1974), Köyden İndim Şehire (1974), Salako (1974), Hanzo (1975), Şaşkın Damat (1975) ve Banker Bilo (1980) bunların arasında. Hanzo'da Hülya'yı oynadı.

Kariyerinin ilk yıllarında Battal Gazi Destanı (1971) ve Karaoğlan Geliyor (1972) gibi macera filmlerinde rol aldı. 1973'te Cüneyt Arkın'la Yanaşma'da, aynı dönemde Barış Manço'yla Baba Bizi Eversene'de oynadı. 1990'larda ve 2000'lerde Tehlikeli Kadın (1994), Karlar Eriyince (2000), Kenar Mahalle (2002) ve Eden Bulur (2006) gibi yapımlarda göründü.

Zeren, 2012'de 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. Aynı yıl bu ödülü Salih Güney ve Güler Ökten de aldı.