Memduh Büyükkılıç nereli, kaç yaşında? Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç kimdir?

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Memduh Büyükkılıç Kayserili. 25 Ekim 1953'te Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı beldesinde doğan nöroloji uzmanı, 2019'dan bu yana Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı.

Büyükkılıç'ın adı bu hafta Malatya'da düşen S-70 tipi askeri helikopterle gündeme geldi. Başkan, kazada şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in Kocasinan'daki ailesini 13 Kasım'da AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile ziyaret etti ve aileye başsağlığı diledi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ NERELİ?

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı beldesinde doğdu. Ortaokulu Kayseri İmam Hatip'te okudu, liseyi ve tıp eğitimini ise İzmir'de tamamladı. Siyasetteki bütün seçimlerini de memleketi Kayseri'de kazandı.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

Memduh Büyükkılıç, siyasete Refah Partisi'nde başlayan ve 30 yılı aşkın süredir seçimle görev yapan bir hekim. Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1993'te Refah Partisi'ne girdi ve partinin Kayseri il başkanı oldu. 1995 genel seçimlerinde 20. dönem Kayseri milletvekili olarak Meclis'e girdi. Refah Partisi kapatılınca Fazilet Partisi'ne, 2001'de de AK Parti'ye geçti. İzmir MTTB, Milli Gençlik Vakfı ve Hekimler Birliği Vakfı'nda yöneticilik ve başkanlık yaptı.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Memduh Büyükkılıç 73 yaşında. 25 Ekim 1953'te doğdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğinde 65 yaşındaydı.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ NE DOKTORU?

Memduh Büyükkılıç nöroloji uzmanı. Tıp fakültesinden sonra nörolojide uzmanlık eğitimini tamamladı, Niğde Devlet Hastanesi ile Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalıştı. Askerliğini Kıbrıs'taki Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak yaptı. Bu yüzden belediye kayıtlarında ve törenlerde adı çoğu zaman "Dr. Memduh Büyükkılıç" diye geçiyor.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KAÇ YILDIR BELEDİYE BAŞKANI?

Memduh Büyükkılıç 1999'dan bu yana, yani yaklaşık 27 yıldır belediye başkanı. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Melikgazi Belediye Başkanı seçildi; 2004, 2009 ve 2014'te AK Parti'den aynı görevi kazandı.

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir adayıydı ve oyların yüzde 63,39'unu aldı. Görevi 3 Nisan 2019'da Mustafa Çelik'ten devraldı. 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden aday oldu ve ikinci kez büyükşehir başkanı seçildi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ EVLİ Mİ?

Memduh Büyükkılıç evli ve üç çocuk babası.