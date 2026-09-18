Melis Sezen neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, hangi dizilerde oynadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

18 Eylül 2026'da gündeme gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildiği, operasyonlarda şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Peki, Melis Sezen neden gözaltına alındı? Melis Sezen kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

MELİS SEZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melis Sezen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi. Melis Sezen de operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişi arasında bulunuyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra Silivri'deki Ali Solmaz Tiyatrosunda "Cümbüş-ü Hospital" adlı oyunda rol aldı.

Televizyon kariyerine 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle başladı. Ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

MELİS SEZEN KAÇ YAŞINDA?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

MELİS SEZEN NERELİ?

Melis Sezen, İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.

MELİS SEZEN SEVGİLİSİ KİM?

Melis Sezen'in özel hayatı ve sevgilisi zaman zaman gündeme gelse de verilen bilgiler arasında güncel bir sevgili bilgisi bulunmuyor.

MELİS SEZEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melis Sezen, televizyon kariyerine Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle başladı. Daha sonra Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı. 2019 yılında Leke dizisinde Yasemin karakteriyle ilk başrolünü üstlendi.

Sezen, aynı yıl Sevgili Geçmiş dizisinde Deren karakteriyle başrolde yer aldı. 2020 yılında yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazan karakterini canlandırdı. 2020-2022 yılları arasında yayımlanan Sadakatsiz dizisinde ise Derin karakteriyle başrol oyuncularından biri oldu.

2024-2025 yıllarında Show TV'de yayımlanan Deha dizisinde İmre Karan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında ise Show TV'de yayımlanan Delikanlı dizisinde Hazal Kızılhan karakterini canlandırdı.

Sezen, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. 2018 yılında Bizim İçin Şampiyon, Tilki Yuvası ve Dünya Hali filmlerinde yer aldı. 2019 yılında Mucize 2: Aşk filminde Beren karakterini canlandırdı. Ayrıca Kovala adlı sinema filminde de rol aldı.