Tiyatro kökenli güçlü oyunculuğu ve dijital platformlarda ürettiği özgün içeriklerle son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri hâline gelen Melis İşiten, hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar...

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989'da İstanbul'da doğan tiyatro, dizi, sinema ve dijital içerik oyuncusudur. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan İşiten, eğitim sürecinde sahne sanatlarının farklı alanlarında yer almış; ayrıca oyunculuk yolculuğunu derinleştirmek için ustalardan özel dersler almıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2014 yılında başlayan İşiten, ilk önemli çıkışını "Reaksiyon" dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle yapmıştır. Sahne performansları, kamera önü projeleri ve dijital platformdaki üretimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda özellikle dramatik roller ve karakter odaklı projelerle tanınmaktadır.

MELİS İŞİTEN KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

MELİS İŞİTEN NERELİ?

Başarılı oyuncu, doğma büyüme İstanbulludur. Eğitimini ve erken yaşamının büyük bölümünü de bu şehirde geçirmiştir.

MELİS İŞİTEN SEVGİLİSİ KİM?

2025 yılı itibarıyla Melis İşiten'in kamuoyuna yansıyan, doğrulanmış bir ilişki durumu bulunmamaktadır. Zaman zaman magazin gündeminde bazı isimlerle anılsa da, İşiten tarafından doğrulanmış bir ilişki veya resmi açıklama yapılmamıştır.

MELİS İŞİTEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Melis İşiten'in bir kız çocuğu bulunmaktadır. Annelik deneyimi, sosyal medya paylaşımlarında ve yaptığı söyleşilerde sık sık yer verdiği bir konudur.

MELİS İŞİTEN VE SERGEN DEVECİ AYRILDI MI?

Son dönemde magazin gündeminde adlarının anıldığı görülse de, Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında doğrulanmış bir ilişki olmadığı için "ayrılık" ifadesi de gerçeği yansıtmaz. Çift olduklarına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

MELİS İŞİTEN KİMLE EVLİYDİ?

Melis İşiten, 2014–2019 yılları arasında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evliydi. Bu evlilikten bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı ancak çocukları nedeniyle bağlarını sağlıklı şekilde sürdürdüklerini defalarca dile getirdiler.

MELİS İŞİTEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melis İşiten'in rol aldığı diziler ve önemli projeler:

Reaksiyon (2014)

Oyuncunun televizyon dünyasına adım attığı ilk ciddi projedir. Fatoş karakteriyle dikkat çekmiştir.

Yedi Güzel Adam (2014)

Kısa süreli konuk oyunculuk performansıyla ekranda yer almıştır.

Vatanım Sensin (2018)

Popüler dönem dizisinde Hemşire Despina karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerinde yeni bir ivme yakalamıştır.

Maraşlı (2021)

ATV ekranlarında yayınlanan dizide Dilşad Türel karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu rol, onun dramatik performansını pekiştiren yapımlardan biri olmuştur.

Konteynır Brothers: Hurdalık

Dijital platform için çekilen bu projede de yer alarak izleyici kitlesini genişletmiştir.