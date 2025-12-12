Melis Birkan kimdir? Aras Aydın'ın eşi Melis Birkan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen isimlerinden oyuncu Aras Aydın'ın eşi Melis Birkan, son günlerde yeniden gündemin merkezinde. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgi odağı olan Birkan hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları yeniden merak konusu oldu. Sanat dünyasına adım atma hikâyesiyle dikkat çeken Melis Birkan'la ilgili detaylar ise okuyucular tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, modern dans kökeninden gelen, hem sinema hem de televizyon projeleriyle tanınan Türk oyuncudur. Küçük yaşlarda bale ile başlayan sanat yolculuğunu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda modern dans eğitimiyle sürdüren Birkan, tesadüfi bir şekilde keşfedilerek oyunculuk dünyasına adım atmıştır. "Tarz-ı Hayat" programıyla kamera karşısına geçen oyuncu, daha sonra birçok dizi ve filmde yer alarak geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. En büyük çıkışını ise 2008 yılında başrolünde yer aldığı "Issız Adam" filmiyle yapmıştır.

MELİS BİRKAN KAÇ YAŞINDA?

Melis Birkan, 30 Kasım 1983 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

MELİS BİRKAN NERELİ?

Melis Birkan, Ankara doğumludur. Ailesiyle birlikte ilkokul döneminde İstanbul'a taşınmıştır.

MELİS BİRKAN'IN KARİYERİ

Melis Birkan'ın kariyeri dansla başlamış, modern dans eğitiminin ardından oyunculuk sektörüne yönelmiştir. Uzun süre oyunculuk yapmak istemese de keşfedilmesiyle kariyeri şekillenmiş ve televizyon dünyasına adım atmıştır.

Kariyerinin önemli aşamaları: