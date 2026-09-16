Mekke'ye kim saldırdı, Mekke'de ne oldu, Husiler Mekke’ye saldırdı mı?

Mekke'de yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar “ Mekke'ye kim saldırdı?” ve “ Mekke'de ne oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle sosyal medyada yayılan iddiaların ardından olayın ayrıntıları, Mekke'nin güvenlik durumu ve yetkililerden gelen açıklamalar merak konusu oldu.

MEKKE'YE KİM SALDIRDI? MEKKE'DE NE OLDU?

Suudi Arabistan'ın kutsal şehri Mekke'ye yönelik İHA saldırısı girişimi gündeme damga vurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mekke'nin hava sahasına girmeye çalışan bir İHA'nın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Riyad yönetimi saldırı girişiminden Yemen'deki İran destekli Husileri sorumlu tutarken, Türkiye'den de olaya ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

MEKKE'YE İHA SALDIRISI GİRİŞİMİ

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Mekke'nin güneyinde hava sahasına yaklaşan bir İHA'yı tespit ettiği bildirildi. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İHA'nın yasaklı hava sahasına girmeden önce engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Yetkililer, olayda İHA'nın Mekke'nin hava sahasına ulaşmasının önlendiğini belirtti. Saldırı girişiminin ardından bölgedeki güvenlik önlemleri ve gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

MEKKE'YE KİM SALDIRDI?

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İHA'nın Yemen'deki Husiler tarafından fırlatıldığını açıkladı. Riyad yönetimi de saldırı girişiminden Husileri sorumlu tuttu.

Husiler ise daha önce Mekke ve Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefinde olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Husilere bağlı bir askeri kaynak, Mekke'ye yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını savunmuştu.

TÜRKİYE'DEN MEKKE SALDIRISI GİRİŞİMİNE TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Mekke'yi hedef aldığı belirtilen İHA saldırısı girişimine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Husilerin Mekke'yi hedef alan saldırı girişiminin kınandığı belirtilirken, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine verdiği destek vurgulandı.

Türkiye'nin açıklamasında ayrıca Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı verildi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Mekke'ye yönelik saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Duran, Mekke'nin güvenliğini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınarken, Haremeyn-i Şerifeyn'in güvenliğinin İslam dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Duran açıklamasında, bölgenin yeni çatışmalara değil, diyalog ve kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu ifade ederek Suudi Arabistan'a destek mesajı verdi.

HUSİLERDEN MEKKE İDDİALARINA YALANLAMA

Husiler, Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların Yemen kaynaklı bir tehdidin hedefi olduğu yönündeki iddiaları daha önce yalanlamıştı.

Husilerin kontrolündeki Al Masirah televizyonuna konuşan Sana'daki askeri bir kaynak, Mekke ve kutsal mekanlara yönelik Yemen kaynaklı herhangi bir tehdit bulunmadığını öne sürmüştü. Böylece saldırı girişimine ilişkin tarafların açıklamaları arasında farklılık ortaya çıktı.

MEKKE'DE NE OLDU?

Açıklamalara göre Mekke'ye yönelik olduğu belirtilen İHA saldırısı girişimi, Suudi hava savunma güçleri tarafından şehrin hava sahasına girmeden önce engellendi. İHA'nın Mekke'nin güneyinde imha edildiği bildirildi.

Olayın ardından Türkiye'den de Suudi Arabistan'a destek açıklamaları gelirken, saldırı girişiminin sorumluluğu konusunda Suudi Arabistan ile Husilerin açıklamaları birbirinden farklı oldu.