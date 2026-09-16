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Çekici üzerinde dans pahalıya patladı

Çekici üzerinde dans pahalıya patladı
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Aksaray’da yol ortasında dans eden 2 genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

Aksaray'da yol ortasında dans eden 2 genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

Olay, Aksaray'ın en işlek Caddesi olan Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek kendilerince eğlendi. Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen 2 genç seyir halinde de dans etmeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine Karayolları Trafik Kanunu çeşitli maddelerince araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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