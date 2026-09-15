Yeni sezon hazırlıkları devam eden Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. İzleyiciler, “Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler?” sorusuna yanıt ararken diziye dahil olan yeni isimler ve mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili detayları yakından takip ediyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler? sorusu, dizinin 4. sezonuyla ekranlara dönmesinin ardından izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni sezonda hikâyeye dahil olan karakterler kadar bu karakterleri canlandıracak oyuncular da araştırılıyor. Dizinin 4. sezonunda kadroya çok sayıda yeni isim katılırken, sevilen oyuncular da farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI 4. SEZON YENİ OYUNCULARI

Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunda dikkat çeken birçok oyuncu kadroya dahil oldu. Rüzgar Aksoy Uzun Hasan, Deniz Barut Selçukşah Begüm, Caner Topçu Şehzade Bayezid, Noyan Uzer Mirza Mesih, Diyar Okuyucu Mirza Maksud ve Begüm Birgören Gülşah Hatun karakterlerine hayat verecek.

Yeni sezonda kadroya katılan diğer isimler arasında Nurettin Sönmez, Kürşat Alnıaçık, Onur Yenidünya ve Hilmi Cem İntepe de bulunuyor. Oyuncular, dizinin yeni sezon hikâyesinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezonunda yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Rüzgar Aksoy – Uzun Hasan

• Deniz Barut – Selçukşah Begüm

• Caner Topçu – Şehzade Bayezid

• Begüm Birgören – Gülşah Hatun

• Noyan Uzer – Mirza Mesih

• Diyar Okuyucu – Mirza Maksud

• Hayran Deniz Yaran – Mirza Uğurlu

• Öznur Serçeler – Despina Hatun

• Nurettin Sönmez – Töre Bey

• Kürşat Alnıaçık – Münşi Tahrani

• Onur Yenidünya – Yatağan Ağa

• Hilmi Cem İntepe – Has Murad Paşa

• Özgü Delikanlı – Şehzade Mustafa

• Berra Ayın – Gevherhan Sultan

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Aslı Tandoğan – Gülbahar Hatun

• Mer ve Ilgar – Çiçek Hatun

• Gürkan Uygun – Mahmud Paşa

• İsmail Demirci – Gedik Ahmed Paşa

• Mikail Bal – Savcı Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Vefa Sultan

• Ali Noyan Kalkavan – Rum Mehmed Paşa

• Kınan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Ali Sina Öztürk – Kurtçu Doğan

• Ala Savaş – Mirza Zeynel

MEHMED FETİHLER SULTANI'NDA HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Dizinin yeni sezonunda hem önceki sezonlardan tanınan oyuncular hem de hikâyeye yeni dahil olan isimler yer alıyor. Özellikle Uzun Hasan, Selçukşah Begüm, Şehzade Bayezid, Mirza Mesih ve Mirza Maksud gibi karakterlerin yeni sezondaki hikâyede öne çıkması bekleniyor.

Yeni oyuncuların katılımıyla genişleyen Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezon oyuncu kadrosu, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor.