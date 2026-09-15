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Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı

Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
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Mersin’de 50 şüphelinin gözaltına alındığı müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 60 sosyal medya hesabı hakkında engelleme kararı verildi.

Mersin'de 50 şüphelinin gözaltına alındığı müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 60 sosyal medya hesabı hakkında engelleme kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik ve fuhuşla ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek adli işlemlerine başlandı. Silah ve çeşitli suç unsurlarının da çıktığı şüpheliler hakkında 'müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş, fuhuş için yer temin etme' gibi birçok suçtan işlemleri sürerken, bazı sosyal medya hesaplarının adli soruşturmayla ilgili provokatif içerikli paylaşım yaptığı belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif paylaşım yapan sosyal medya hesapları ile ilgili erişim engeli talep etti. Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği ve Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çok sayıda LGBT propagandası yapan ve devam eden adli soruşturmaları hedef alan sosyal medya hesapları hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. 60 hesap hakkında alınan kararların uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gerekli bildirinin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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