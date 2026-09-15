Döviz bürosundaki kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! İş yeri sahibi dahil 9 gözaltı

Fatih'teki döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

DÖVİZ BOZDURMA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesi Çemberlitaş'ta bulunan Molla Fenari Mahallesi'ndeki Sofçuhan İş Hanı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaya Döviz isimli iş yerine döviz bozdurmak amacıyla gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahlı kavga yaşandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Silahların kullanıldığı olayda Adnan Aksoy (30) ile Kadir Aksoy (27) hayatını kaybetti. Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) ise yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatarak kavgaya karışan kişilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

İŞ YERİ SAHİBİ DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) yakalandı. İş yeri sahibi K.E. (40) ile olayda silah kullanan E.A. (50) da yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

ARAMALARDA SAHTE DOLAR ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda dikkat çeken materyaller ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve sahte dolar bulundu. Ele geçirilen materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Şüphelilerden iki kişinin silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı