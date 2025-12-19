Haberler

Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Ali Gül kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Ali Gül kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında adı sıkça gündeme gelen Mehmet Ali Gül, son gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. Gözaltına alınmasının ardındaki detaylar ve kim olduğu, sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Ali Gül kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ali Gül, İstanbul'daki son operasyonlarla birlikte gündeme gelen isimlerden biri oldu. Gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler, kamuoyunda merak uyandırırken; "Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı, kaç yaşında ve nereli?" soruları öne çıktı. Ayrıntılar haberin devamında.

MEHMET ALİ GÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Ali Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Ali Gül kaç yaşında, nereli?

MEHMET ALİ GÜL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Mehmet Ali Gül, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan ünlü isimler şunlar:

  • Ezgi Eyüboğlu (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak suçlamasıyla)
  • Eser Küçükerol (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)
  • İsmail Ahmet Akçay (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)
  • Mehmet Ali Gül (Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme)
  • Yiğit Macit (Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme)
  • Gizem Türedi (Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme)
  • Mehmet Güçlü (Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title