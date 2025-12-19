Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı? Mehmet Ali Gül kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ali Gül, İstanbul'daki son operasyonlarla birlikte gündeme gelen isimlerden biri oldu. Gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler, kamuoyunda merak uyandırırken; "Mehmet Ali Gül kimdir, neden gözaltına alındı, kaç yaşında ve nereli?" soruları öne çıktı. Ayrıntılar haberin devamında.

MEHMET ALİ GÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Ali Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

MEHMET ALİ GÜL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Mehmet Ali Gül, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan ünlü isimler şunlar: