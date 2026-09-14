Mehmet Akif Alakurt kimdir? Maraz Ali kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin sevilen dizisi Adanalı’da Maraz Ali karakterine hayat veren Mehmet Akif Alakurt, yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi merak konusu olurken, “Mehmet Akif Alakurt kimdir?” ve “Maraz Ali kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aranıyor. Alakurt’un oyunculuk serüvenindeki dikkat çeken yapımlar da araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR?

Mehmet Akif Alakurt, modellikten oyunculuğa geçiş yapan ve özellikle Sıla dizisindeki Boran Ağa ile Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakterleriyle tanınan eski model ve oyuncudur. 23 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya gelen Alakurt, 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu ve aynı yıl Best Model of the World yarışmasında ikinci sırada yer aldı.

MEHMET AKİF ALAKURT KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 doğumludur. 14 Eylül 2026 itibarıyla 47 yaşındadır.

MEHMET AKİF ALAKURT NERELİ?

Mehmet Akif Alakurt'un doğum yeri konusunda bazı kaynaklarda farklı bilgiler bulunuyor. Med Yapım ve ATV biyografilerinde Ordu doğumlu olduğu belirtilirken, bazı biyografi kaynaklarında Ordu'nun Fatsa ilçesi ile bağlantısı vurgulanıyor. Alakurt'un aslen Fatsalı olduğu bilgisi de yer alıyor. İlk ve orta öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı.

MEHMET AKİF ALAKURT'UN KARİYERİ

Mehmet Akif Alakurt, kariyerine Neşe Erberk'in ajansında modellik yaparak başladı. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Alakurt, aynı yıl Best Model of the World yarışmasında dünya ikinciliği elde etti.

Oyunculuk kariyerine Kırık Ayna ile adım atan Alakurt, daha sonra Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı, Sıla, Adanalı, Reis, Fatih ve Emanet gibi yapımlarda rol aldı. 2006-2008 yılları arasında Sıla dizisinde Boran Ağa karakterini canlandıran oyuncu, 2008 yılında başlayan Adanalı dizisindeki Maraz Ali rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Alakurt, oyunculuk kariyerinin ilerleyen döneminde ekranlardan uzaklaşarak setlere ara verdi. En çok Maraz Ali karakteriyle hatırlanan oyuncunun televizyon kariyerindeki son projelerinden biri 2014 yapımı Emanet oldu.