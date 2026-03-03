Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 71. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 71. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih'in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed'in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatih Sultan Mehmed, Divan-ı Hümayun'u toplar ve yeni Kızılelma'nın Bosna olduğunu ilan eder. Ancak bu karar, görünen bir sefer fermanından çok daha fazlasıdır. Bosna yalnızca bir kapıdır. O kapının ardında ise Orta Avrupa'nın en kudretli akıllarından biri durmaktadır: Matthias Corvinus. Mehmed bilir ki Bosna'ya yürümek demek, yalnızca bir toprak parçasını hedef almak değildir. Asıl mesele, "kurt gibi zeki" dediği bu kralın hamlelerini boşa çıkarmaktır. Ve bu kez çözüm kılıçta değil, kelimelerdedir.

Sarayda dengeleri sarsan karar gelir. Elçi olarak Şehzade Bayezid gönderilecektir. Bu yalnızca bir diplomasi vazifesi değildir; bir şehzadenin devlet aklıyla sınanacağı, rüştünü ispat edeceği bir eşiktir. İshak Paşa içinse bu karar, ince bir siyaset hamlesinden ziyade, karanlık bir yolculuğun başlangıcıdır. Ona göre bu görev, genç şehzade için açık bir tehlikedir. Devlet aklı ile baba şefkati arasında sıkışan saray erkânı, suskun bir fırtınanın içindedir.

"Aklın kılıcın, sözün kalkanın olacak."

Bu cümle, bir nasihatten öte bir kader işaretidir. Ancak sarayda herkes kaderi beklemez…İshak Paşa, şehzadenin dönüşünden emin değildir. Onu korumak için devlet nizamını zorlayacak bir planın içine sürüklenir. Gizli hamleler, geciken emirler, değişen güzergâhlar… Fakat Osmanlı sarayında hiçbir sır uzun süre gölgede kalmaz.

Öte yanda, pusuda bekleyen iki isim vardır: Vlad III ve Gabor. Osmanlı'nın hazırlıklarını sezmiş gibidirler. Savaş daha başlamadan, gücü kökünden kırmayı hedeflerler. Niş'te dökülen toplar, imparatorluğun yeni kudret nişanesidir. Yanlış bir ateş, bütün orduyu karanlığa sürükleyebilir. Tek bir kıvılcım, bir ordunun kaderini değiştirebilir. Vlad ve Gabor'un planı nedir?

Balkanlar'da ise rüzgâr tersine dönmektedir. Küçük prenslikler, iki büyük güç arasında kalmıştır. Kimi korkuyla, kimi hırsla taraf seçmeye zorlanır. Mehmed'in cevabı gecikmez; gölgesine sığınanla gölgesinden kaçanı ayırmakta tereddüt etmez.

Ve hikâye dar bir vadide düğümlenir…

Genç bir şehzade, karşısında disiplinli bir Macar ordusu ve belki de görünenden daha derin bir hesapla yüz yüzedir. Diplomasi için uzanan el mi ağır basacak, yoksa tarihin dili bir kez daha çelikle mi yazılacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans'ın Megadük'ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans'ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.