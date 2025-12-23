Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 63. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 63. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih'in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed'in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osmanlı ordusu Karadeniz'in kilit kapılarından birine doğru ilerlerken, şehir surlarının ardında yalnızca taş ve demir değil; ihanet, hırs ve kanla örülü hesaplar da beklemektedir. Bir yanda farklı cephelerden eş zamanlı ilerleyen Osmanlı kuvvetleri, diğer yanda şehir içinde kurulan ölümcül tuzaklar… Sokak sokak, kapı kapı ilerleyen bu mücadelede hiçbir zafer kolay kazanılmayacaktır. Şehzadeler, paşalar ve akıncılar, dar sokaklarda beklenmedik direnişlerle karşılaşırken; kişisel hesaplar, intikam duyguları ve geçmişten gelen düşmanlıklar savaşın seyrini değiştirmeye başlar. Şehir düştü sanılırken, asıl mücadelenin surların içinde başladığı anlaşılır.Sultan Mehmed, ordusunun kader anında tarihe geçecek bir karar alır ve savaşın merkezine doğru ilerler. Bu hamle, yalnızca bir askeri hareket değil; devlet aklının, cesaretin ve kaderin yeniden yazıldığı bir dönüm noktasıdır.Öte yandan entrikalar yalnızca savaş alanıyla sınırlı değildir. Kaçış planları, gizli geçitler, zindanlar ve karanlık ittifaklar, imparatorluklar arası hesaplaşmayı daha da derinleştirir. Uzak coğrafyalara uzanan bu satranç oyununda, herkesin bir planı vardır… Ama kimin kimi beklediği bilinmez.Şehrin fethine giden yolda; kılıçlar kadar akıl, sadakat kadar ihanet, cesaret kadar korku da sınanacaktır. Tarih, bir kez daha sadece kazananları değil, beklenmeyen yüzleşmeleri de yazacaktır.

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans'ın Megadük'ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans'ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.