MECLİSTE İFTAR DAVETİ: Meclis iftar menüsünde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen iftar daveti, hem siyasi katılım hem de sunulan yemek menüsü nedeniyle kamuoyunun gündemine girdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından milletvekilleri için verilen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen davette milletvekillerine sunulan iftar menüsü kısa sürede tartışma konusu olurken, konuyla ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Peki, Meclis iftar menüsünde neler var? Detaylar...

MECLİSTE İFTAR DAVETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar programı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Davete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra milletvekilleri ve Meclis yönetimi katıldı.

Ramazan ayı boyunca kamu kurumlarında gerçekleştirilen geleneksel iftar programlarının bir parçası olan bu davet, TBMM Başkanlığı tarafından organize edildi. İftar programında milletvekillerine sunulan yemek menüsünün açıklanmasının ardından konu siyasi ve kamuoyu gündeminde yer buldu.

Tartışmalar üzerine açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yemeklerin TBMM'de görev yapan aşçılar tarafından hazırlandığını belirtti. Zengin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yemekleri aşağıda görev yapan yanı başımızdaki aşçılarımız pişirdi. Akşama peynir ekmek yiyelim hiç fark etmez! Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz. Eleştirilerimizi yaparken TBMM'yi, milletvekillerini, bakanlarımızı aşağıya çeken konuşmalar yapmayalım."

MECLİS İFTAR MENÜSÜNDE NELER VAR?

TBMM Başkanlığı tarafından verilen iftar davetinde konuklara sunulan menü de kamuoyuyla paylaşıldı. Program kapsamında hazırlanan iftar menüsü çeşitli çorba, ana yemek, ara sıcak ve tatlılardan oluştu.

İftar davetinde sunulan yemekler şu şekilde sıralandı:

Çorba

Lebeniye çorbası

İftar Tabağı

İftarın açılması için hazırlanan tabakta şu ürünler yer aldı:

Bal

Kaymak

Hurma

Gün kurusu

Badem

Ceviz

Beyaz peynir

Eski kaşar

Pastırma

Domates

Salatalık

Mevsim yeşilliği

Çiğ köfte

Siyah zeytin

Yeşil zeytin

Ara Yemekler ve Salata

Karamelize soğanlı avokado favalı enginar

İçli köfte

Sebzeli çıtır börek

Çilekli file bademli narlı yeşil salata

Ana Yemek

Keşkek yatağında dana antrikot

Tatlı ve İçecek

Fındıklı narlı güllaç

Zencefilli sumak şerbeti

TBMM Başkanlığı iftar programında servis edilen bu menü, kamuoyuna açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda paylaşıldı. Program, Ramazan ayı kapsamında Meclis'te gerçekleştirilen geleneksel iftar buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.