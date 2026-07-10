MEB.GOV.TR LGS sonuçları açıklandı SON DAKİKA! (eba.gov.tr) 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz 2026 Cuma günü erişime açıldı. Sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için resmi sorgulama ekranına yöneldi. Peki, (eba.gov.tr) 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 sınav takvimine uygun olarak LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü adayların erişimine açıldı. Böylece merkezi sınava katılan öğrenciler, sınav performanslarını resmi sistem üzerinden öğrenmeye başladı.

Sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, yüzdelik dilimi ve tercih döneminde kullanacakları temel yerleştirme bilgileri yer alıyor. Bakanlık, sonuçların yalnızca dijital ortamda yayımlandığını, adaylara herhangi bir basılı sonuç belgesi gönderilmeyeceğini duyurdu.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih hazırlıkları da resmen başlamış oldu. Aynı süreçte tercih kılavuzu ve kontenjan bilgilerinin de erişime açılması bekleniyor.

(EBA.GOV.TR) 2026 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Adaylar;

T.C. kimlik numaraları,

İstenen doğrulama bilgileri

ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemleri MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda sunulurken, öğrencilere posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmiyor.

Sonuç ekranında adaylar;

Merkezi sınav puanını,

Yüzdelik dilimini,

Yerleştirme sürecinde kullanılacak değerlendirme bilgilerini

inceleyebiliyor.

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2026 LGS TERCİH TAKVİMİ BELLİ OLDU

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre;

Lise tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

Tercih işlemleri 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bu süreçte öğrencilerin tercihlerini yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

LGS SONUÇ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?

MEB tarafından erişime açılan dijital sonuç belgesinde adayların yerleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı temel bilgiler bulunuyor.

Sonuç ekranında genel olarak;

Merkezi sınav puanı,

Türkiye geneli yüzdelik dilimi,

Yerel yüzdelik dilimi,

Yerleştirme işlemlerinde kullanılacak değerlendirme bilgileri

yer alıyor.

Bu bilgiler, öğrencilerin tercih döneminde okul seçimlerini planlamalarında önemli rol oynayacak.