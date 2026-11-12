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MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavları tamamlanmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 1. dönem 1. yazılılar ara tatil öncesinde sona erecek. Sınava giren milyonlarca öğrenci ve veli de şimdi notların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

"MEB ortak yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Notlar e-Okul'a ne zaman girilecek?" ve "Sonuçlar nereden öğrenilir?" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte MEB ortak yazılı sınav sonuçlarına dair bilinenler.

MEB ORTAK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınav sonuçları için tüm sınıf seviyelerini kapsayan tek bir açıklama tarihi duyurmadı. Sınavların değerlendirilmesinin ardından notların öğretmenler tarafından e-Okul sistemine girilmesi bekleniyor. Bu nedenle sonuçlar okuldan okula ve dersten derse farklı tarihlerde öğrencilerin erişimine açılabilir.

1. DÖNEM 1. YAZILILAR NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 2-13 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılıyor. Sınavlar 13 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatile girecek.

ÜLKE GENELİ ORTAK SINAVLAR HANGİ TARİHTE YAPILDI?

1. dönem 1. yazılılar kapsamında ülke genelinde iki ortak sınav yapıldı:

11 Kasım 2026: 6. sınıf Matematik

12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Diğer derslerin sınavları ise okul genelinde ortak sınav olarak, sınıf seviyesine ve derse göre farklı tarihlerde yapılıyor.

ORTAK SINAV SONUÇLARI E-OKUL'A NASIL GİRİLECEK?

Ülke genelinde yapılan ortak sınavlarda öğretmenler, öğrencilerin her sorudan aldıkları puanları e-Okul sistemine ayrı ayrı işleyecek. Bu uygulama sayesinde öğrenci, sınıf ve şube bazında ayrıntılı başarı analizi yapılabilecek. Ülke genelindeki ortak sınav sonuçları ise başarı listesi veya okullar arası sıralama şeklinde yayımlanmayacak.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ortak yazılı sınav sonuçları, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuçları görüntülemek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapın.

Öğrencinin T.C. kimlik numarasını ve okul numarasını girin.

İstenen diğer bilgileri doldurarak sisteme giriş yapın.

Not bilgileri ekranından yazılı sınav sonuçlarını görüntüleyin.

Sonuçlar ayrıca e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.

1. DÖNEM 2. YAZILILAR NE ZAMAN?

2. dönem 2. yazılı sınavları 4-15 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde ülke genelinde iki ortak sınav düzenlenecek:

5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9. sınıf Matematik

2026-2027 ÜLKE GENELİ ORTAK SINAV TAKVİMİ

11 Kasım 2026: 6. sınıf Matematik

12 Kasım 2026: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

5 Ocak 2027: 7. sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9. sınıf Matematik

6 Nisan 2027: 7. sınıf Matematik

7 Nisan 2027: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

8 Haziran 2027: 6. sınıf Türkçe

9 Haziran 2027: 10. sınıf Matematik

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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