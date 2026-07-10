MEB E-İTİRAZ: 2026 LGS sonuç itiraz etme işlemi ne zaman yapılır? LGS sonucuna nasıl itiraz edilir?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını inceleyen öğrenciler ve veliler, sonuçlara itiraz sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarına, soru ve cevap anahtarlarına yönelik itirazların belirlenen süre içerisinde elektronik ortamdan yapılacağını duyurdu. İşte MEB E-İTİRAZ sistemi üzerinden 2026 LGS sonuç itirazı hakkında resmi bilgiler ve başvuru adımları.

MEB E-İTİRAZ

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlara ilişkin itiraz başvurularını eitiraz.meb.gov.tr sistemi üzerinden elektronik ortamda almaktadır. Başvuru işlemleri, sınava giren adayın T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarası bilgileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar ise sistemde seri numarası alanına baba isimlerini yazarak giriş yapabilmektedir.

Sisteme giriş sırasında T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Kimlik Seri Numarasının eşleşmemesi halinde kullanıcıya şu uyarı verilmektedir:

"TC Kimlik numarası ile TC Kimlik Seri numarasının eşleşmemesi durumunda sisteme giriş yapılamaz. TC Kimlik Seri numarasını kontrol edip tekrar deneyiniz, eşleşmeme durumunda nüfus müdürlüklerine bildiriniz."

Bunun yanı sıra, başvuru şartlarını taşımayan adaylar sisteme giriş yaptıklarında:

"Başvuru yapabileceğiniz bir sınav bulunmamaktadır!"

uyarısıyla karşılaşmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, adayların itiraz işlemlerine başlamadan önce ilgili sınav kılavuzunu dikkatle incelemelerini istemektedir.

İtiraz başvurularına ilişkin değerlendirme sonuçları ise eitiraz.meb.gov.tr adresindeki İtiraz Cevap sayfasından takip edilebilmektedir.

Başvuru sürecinde izlenecek işlem basamakları şu şekildedir:

Aday, T.C. Kimlik Numarası ve seri numarası bilgileriyle sisteme giriş yapar.

Kılavuzda itiraz ücreti öngörülmüşse, belirtilen bankalara T.C. Kimlik Numarası ile ödeme gerçekleştirilir.

İtiraz edilecek sınav seçilir ve sistemde istenen bilgiler eksiksiz doldurulur.

Başvuruya eklenecek belge bulunuyorsa, belirtilen dosya boyutu ve uzantısına uygun şekilde sisteme yüklenir.

2026 LGS SONUÇ İTİRAZ ETME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav uygulama esaslarına göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Sınav kapsamında;

Sorulara,

Cevap anahtarlarına,

Sınav sonuçlarına

yapılacak itirazlar, söz konusu içeriklerin meb.gov.tr adresinde yayımlanmasının ardından en geç 5 takvim günü içerisinde elektronik ortamdan gerçekleştirilebilecektir.

Başvurular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (ÖDSGM) resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümü üzerinden yapılmaktadır.

LGS SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

LGS sonuçlarına itiraz işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik itiraz sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Başvuru yapacak adayların sisteme T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarası bilgileriyle giriş yapmaları gerekmektedir.

Kılavuzda itiraz ücreti öngörülmesi halinde ödeme, adayın T.C. Kimlik Numarası kullanılarak belirtilen bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.

Elektronik başvuru sırasında itiraz edilecek sınav seçilmekte, istenen bilgiler eksiksiz doldurulmakta ve gerekli görülmesi halinde sisteme uygun formatta belge yüklenebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının e-Sınav itirazlarına ilişkin yayımladığı bilgilere göre, kursiyerler sınav sonucuna veya sınav uygulamasına yönelik itirazlarını, sonuçların e-Sınav salonunda ya da binasında bulunan bilgisayarlarda gösterilmesinin veya esinav.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasının ardından 5 takvim günü içinde yapabilmektedir.

Bu başvurular için itiraz ücreti, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla yatırıldıktan sonra, e-itiraz modülü üzerinden elektronik olarak başvuru tamamlanmaktadır.