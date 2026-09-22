MEB AÇIKLADI SON DAKİKA! Manisa'da okullar tatil mi? 22 Eylül bugün Manisa'da okullar tatil oldu mu?

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, adı geçen eğitim kurumunda 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetleri hakkında açıklama yapıldı. Peki, Manisa'da okullar tatil mi? 22 Eylül bugün Manisa'da okullar tatil oldu mu? Detaylar...

MEB AÇIKLADI SON DAKİKA! MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, olayın ardından emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin harekete geçtiğini ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatıldığını bildirdi.

MEB açıklamasında, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlık tarafından hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Manisa il müfettişlerinin yürüttüğü tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişinin de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiği ve Manisa'ya gönderildiği aktarıldı.

22 EYLÜL BUGÜN MANİSA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 22 Eylül 2026 tarihinde ara verildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü ve ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

MEB'in açıklamasında eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kararın adı geçen eğitim kurumu için alındığı bildirildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ SAHADA

Milli Eğitim Bakanlığı, yaşanan olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, ilgili birimlerin olayın ardından koordinasyon içinde hareket ettiği belirtildi. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılar için de acil şifa dileğinde bulunuldu.